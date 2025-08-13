«Στο Παρά Πέντε»: Επιστρέφει τα Χριστούγεννα με… διπλό επεισόδιο

Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που η κωμική σειρά του MEGA «Στο Παρά Πέντε» μπήκε στη ζωή μας. Ήταν Σεπτέμβριος του 2005 όταν πέντε φαινομενικά αταίριαστοι άνθρωποι βρέθηκαν κλεισμένοι σε ένα ασανσέρ -κυριολεκτικά- στο λάθος μέρος τη σωστή στιγμή!

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος έγιναν άγγελοι του καλού και αποφάσισαν να αποδώσουν δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που παρέμενε για χρόνια ατιμώρητο. Έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια της σειράς «Στο Παρά Πέντε», που σημάδεψε ανεξίτηλα την ελληνική τηλεόραση.

Το εγχείρημα του Γιώργου Καπουτζίδη με τους Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αργύρη Αγγέλου, Αγγελική Λάμπρη και Ζέτα Μακρυπούλια ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 26 Σεπτεμβρίου του 2005 και ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου του 2007. Τις δύο σεζόν που προβλήθηκε η σειρά κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση, με μέσο όρο που ξεπερνούσε το 50%. Είναι ενδεικτικό πως το τελευταίο επεισόδιο το καλοκαίρι του 2007 έσπασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας το εντυπωσιακό 66%! Έκτοτε βέβαια το «Παρά Πέντε» συνεχίζει να μεταδίδεται τουλάχιστον 1-2 φορές τον χρόνο σε επανάληψη, οπότε κατά μία έννοια είναι σαν μην τέλειωσε ποτέ.

Τι απέγιναν

Ο δημιουργός της είχε εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία να κάνει ένα special reunion της σειράς -που αγαπήθηκε όσο λίγες στην TV- και τα 20α γενέθλια από την πρώτη προβολή της ήταν η ιδανική ευκαιρία. Η αγαπημένη πεντάδα -και όχι μόνο αυτή- επιστρέφει λοιπόν για ένα μοναδικό, νοσταλγικό reunion που θα γυριστεί το φθινόπωρο live on tape με παρουσία κοινού και σκοπό να μεταδοθεί λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Αν το γύρισμα τραβήξει περισσότερο, έχει υλικό και δεν κάνει «κοιλιά», δεν αποκλείεται το τηλεοπτικό αυτό event να παιχτεί σε δύο συνέχειες!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της θρυλικής σειράς ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας θυμίσει τις πιο όμορφες στιγμές μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ θα ρίξει μια κλεφτή ματιά στις ζωές των ηρώων της σειράς όπως εξελίχθηκαν αυτά τα 20 χρόνια. Σε αντίθεση λοιπόν με το reunion των «Friends» εμείς εδώ θα δούμε και ένα κομμάτι μυθοπλασίας και θα μάθουμε τι απέγιναν οι ήρωες, που βρίσκονται σήμερα και αν έχουν επαφή μεταξύ τους!

Πάρτι με τη συμμετοχή του κόσμου

Το προσεχές διάστημα λοιπόν οι τηλεθεατές -που τόσο αγάπησαν τη σειρά- θα κληθούν να πάρουν την υπόθεση κυριολεκτικά τα χέρια τους! Το MEGA ετοιμάζεται να γιορτάσει αυτή την επέτειο με μια σειρά από events, happenings και ψηφιακές δράσεις. Το κοινό θα μπορέσει να ψηφίσει για την καλύτερη σκηνή, το αγαπημένο του ζευγάρι, την πιο αστεία ατάκα, την πιο συγκινητική στιγμή, ενώ παράλληλα θα γράψει και την εξέλιξη μιας ιστορίας στο σήμερα που ο δημιουργός της θα ενσωματώσει στα κομμάτια μυθοπλασίας που θα γυριστούν.

Στόχος του Καπουτζίδη δεν είναι να φτιάξει ένα πρόγραμμα που θα περάσουν μόνο καλά αυτοί που θα το κάνουν, αλλά και οι τηλεθεατές από τις οθόνες τους. Και κάτι μάς λέει πως θα τα καταφέρει και θα κάνει τα καλύτερα 20α γενέθλια που αρμόζουν σε μια σειρά σαν το «Παρά Πέντε»!