Γιώργος Καπουτζίδης: «Υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα...»

Η συγκινητική αφιέρωση του αγαπημένου δημιουργού στον σύντροφό του.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στο Θέατρο Άλσος και την «Ταράτσα του Φοίβου». Ο Γιώργος Καπουτζίδης  ο ηθοποιός και σεναριογράφος που έχει χαρίσει αμέτρητες συγκινήσεις στο κοινό, ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε… με την καρδιά του.

Χωρίς να κρυφτεί πίσω από ρόλους, χωρίς να φοβηθεί τα φώτα. Για πρώτη φορά έκανε δημόσια αφιέρωση στον σύντροφό του. Έναν άνθρωπο που – όπως είπε – τον έκανε να νιώσει ασφάλεια, να σταματήσει να φοβάται, να πιστέψει ξανά στο «για πάντα».

«Αυτή την περίοδο υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 μου, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το μισό το έχω φάει, μένει λίγο. Μην το πείτε στον Μπιμπίλα, θα ετοιμάσει ποστάρισμα! Θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω – δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε – με την ελπίδα και την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα», είπε ο Καπουτζίδης συγκινημένος.

@theatroalsos Όμορφα λόγια από έναν όμορφο άνθρωπο! #theatroalsos #fyp #giorgoskapoutzidis #kapoutzidis #foivosdelivorias ♬ πρωτότυπος ήχος - theatroalsos



Μια στιγμή αλήθειας, ευαισθησίας και δύναμης, που απέδειξε πως το ταλέντο του δεν περιορίζεται στη σκηνή ή στο χαρτί – αλλά κυρίως στην ικανότητα να μοιράζεται την πιο βαθιά του αλήθεια.

