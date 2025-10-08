Γιώργος Καπουτζίδης: Ερωτευμένος, απολαμβάνει τη ζωή με τον σύντροφό του στην Αίγινα

Ο Γιώργος Καπουτζίδης καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τα νέα της προσωπικής του ζωής και αποκάλυψε τον λόγο που ζει πλέον μόνιμα στην Αίγινα.

«Είναι ωραίο όταν είσαι χαρούμενος κι ερωτευμένος να μπορείς να το μοιράζεσαι. Ο λόγος που δεν λέω τίποτα παραπάνω είναι ότι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι της τηλεόρασης, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι μέσα στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας να τον προστατεύσουμε από αυτήν την τεράστια έκθεση που αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είναι προετοιμασμένος και δεν έχει λόγο να το ζήσει.

Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου είναι η απώλεια τη ανωνυμίας μου. Ειλικρινά με δυσκολεύει και είναι ένας λόγος που πήγα στην Αίγινα. Το έχω ανάγκη για τη δική μου ψυχική ηρεμία» ανέφερε ο ηθοποιός - σεναριογράφος.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην φωτογραφία που έβγαλαν και ανήρτησαν οι ηθοποιοί του «Παρά Πέντε» μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή... κάτι που σχολιάστηκε αρνητικά από πολλούς. «Μετά την κηδεία φάγαμε οι τέσσερις μας, εγώ με τον Αργύρη, την Αγγελική και τον Μιχάλη. Ο Αργύρης μας είχε χάσει τελείως, χάρηκε πάρα πολύ που μας είδε και μετά μας ζήτησε να βγούμε μια φωτογραφία. Μάλιστα του λέει η Αγγελική: «Βρε Αργύρη μου, έτσι τώρα που είμαστε με τα μαύρα;». Και εκείνος είπε πως θα είναι για εμάς. Βγήκαμε τη φωτογραφία και καταλάβαινα ότι δεν ήταν μια καλή στιγμή. Ο Αργύρης είναι ένας άνθρωπος – γι’ αυτούς που δεν τον ξέρουν, που όταν χαίρεται, χαίρεται πολύ. Είναι ένας φοβερά καλόψυχος άνθρωπος, που όταν χαίρεται κάνει σαν πεντάχρονο παιδί. Όταν στεναχωριέται, πάλι στεναχωριέται σαν πεντάχρονο παιδί.

Πήγαν στην κηδεία ενός συναδέλφου τους, ενός νέου ανθρώπου και ποζάρουν χαρούμενοι λες και είναι σε reunion?? Πόση αναισθησία χωράει σε μία φωτο. Αν δεν ήθελαν,ας μην πήγαιναν. pic.twitter.com/6hJTmWgdlu — 👑 🍉 🥀Έλα δεν το πιστεύω🚜🌘 (@JxV9xP2aIHK0I7l) July 19, 2025

Βλέπω βάζει τη φωτογραφία, αντιλαμβάνομαι τι θα προκληθεί, αλλά δεν θα του έλεγα ποτέ... Μετά στεναχωρήθηκε πολύ με όλο αυτό που έγινε. Κάποτε λέγαμε μια φωτογραφία 1000 λέξεις, τώρα πια νομίζω σε αυτή την εποχή που ζούμε, μια φωτογραφία 1000 ψέματα. Αυτή η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτό που ζήσαμε εμείς εκείνη τη μέρα. Γιατί εμείς εκείνη τη μέρα κλάψαμε, πενθήσαμε, γελάσαμε... Και επίσης το άλλο που θέλω να πω, δεν εκθέτω ποτέ το συναίσθημά μου στο Instagram. To συναίσθημά μου είναι για μένα.

Δεν θύμωσα με τον Αργύρη που ανέβασε τη φωτογραφία, γιατί καταλαβαίνω ότι τον συνεπήρε η χαρά που ξαναβρήκε τους φίλους του. Δεν με πείραξαν τα σχόλια μετά. Μπορεί να είναι η επιλογή κάποιου να ξυπνήσει το πρωί και να δει ποιον θα κράξει. Η δική μου επιλογή είναι να βρω πιο όμορφα πράγματα να κάνω» εξομολογήθηκε.