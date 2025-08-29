«Σέρρες»: Όσα… δεν θα δείτε στην οθόνη!

Ο β’ κύκλος της σειράς «Σέρρες» έρχεται στον ΑΝΤ1 και… τα έχει όλα στο πολλαπλάσιο! Χιούμορ, τρυφερότητα, ζεστασιά, αγαπησιάρικη διάθεση, έρωτες, φιλία, αλληλεγγύη, καθημερινές αλήθειες, ανθρώπινες στιγμές και φυσικά έναν νέο Οδυσσέα!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστρέφει στα τηλεοπτικά μας πράγματα και ετοιμάζεται να μας χαρίσει και πάλι εκρηκτικές δόσεις γέλιου και ισχυρές διαπροσωπικές αναταράξεις. Η ιστορία που εμπνεύστηκε γράφει τα νέα της κεφάλαια και όλοι αναζητούν τη φωτεινή πλευρά της αγάπης και της ζωής! Οι ήρωες θα αγαπήσουν, θα αγαπηθούν, θα γκρεμίσουν τα στερεότυπα, θα βγάλουν όλες τις ταμπέλες από τη λέξη «σχέση», θα διασκεδάσουν και θα ανακαλύψουν τα αυτονόητα, δηλαδή ότι… all you need is love and fun!

Αθώες… συνομωσίες

Αλλά μέχρι να πέσουν οι τίτλοι της αρχής στην οθόνη, ρίξτε μια ματιά εκεί που δεν καταγράφει η κάμερα. Εκεί, που ξεκινάει πάντα το «έργο». Στα παρασκήνια. Λίγο πριν «τρέξει» το πλάνο και ακουστούν οι ατάκες, υπάρχουν στιγμές που δεν γράφτηκαν στο σενάριο ή δεν αποτυπώθηκαν από την κάμερα και ευτυχώς κάποιος τις «αιχμαλώτισε» σε μια φωτογραφία!

Πρόβες που… ιδρώνουν τη φανέλα, αυτοσχεδιασμοί που πυροδοτούν νευρικά γέλια, κινήσεις που κόβουν στη μέση τη σκηνή, βλέμματα που λένε «το έχω». Και βεβαίως, μικρές, αθώες συνομωσίες μεταξύ σεναριογράφου, σκηνοθέτη και συνεργατών.

Who is who

Στον ρόλο του Οδυσσέα θα δούμε τον Γιώργο Ζυγούρη. Πλάι του θα βρεθούν και οι: Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής και Λουίζα Πυριόχου. Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Σταμάτης Πατρώνης.