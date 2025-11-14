Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Την ερωτική σκηνή του Άγγελου με τον Οδυσσέα τη γυρίσαμε αρκετές φορές»

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” και δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον ρόλο του Άγγελου που έκανε αίσθηση στον δεύτερο κύκλο της σειράς “Σέρρες” που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1. «Έκανα οντισιόν για τον ρόλο του Άγγελου. Πάντα περνάω από κάστινγκ, δεν έχω φτάσει ακόμα στο σημείο να παίρνω έτσι τους ρόλους.

Δεν με δυσκολεύουν οι οντισιόν μετά από κάποιες δουλειές, αποκτάς τη συνήθεια. Πάντα παίζει ρόλο η μέρα και οι συνεργάτες, αλλά ξέρω πως όταν θέλω πραγματικά τον ρόλο, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό

Οι “Σέρρες” μου έχουν αφήσει πολύ ωραίες αναμνήσεις, καταλαβαίνω πια πώς θέλω να γίνονται οι δουλειές. Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε για την ανάγνωση του σεναρίου, έτρεμα, είχα άγχος. Είπα όμως: τι ωραία, ήταν όλοι τόσο γλυκείς απέναντί μας».

«Ήταν τρομερά προστατευτικός»

Ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ερωτική σκηνή ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, τον Άγγελο που υποδύθηκε εκείνος και τον Οδυσσέα που έκανε ο Γιώργος Ζυγούρης. «Η ερωτική σκηνή με άγχωσε μόνο στο κομμάτι του να ανταπεξέλθουμε στο να αποδώσουμε την αλήθεια αυτών των ρόλων. Θέλαμε να έχει μια ειλικρίνεια για τον έρωτα αυτών των ανθρώπων.

Ο Σταμάτης Πατρώνης, που μας σκηνοθέτησε, ήταν τρομερά προστατευτικός. Υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα μέσα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, ώστε να νιώσουμε κι εμείς άνετοι. Δεν το κάναμε μία φορά, το κάναμε αρκετές φορές. Η συνεργασία μου με τον Γιώργο (Ζυγούρη) ήταν από τις καλύτερες που είχα ποτέ».