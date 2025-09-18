«Η Λάμψη»: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τα πρώτα γυρίσματα της σειράς το 1991

Ήταν 16 Σεπτεμβρίου 1991 όταν η «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου με την Κάτια Δανδουλάκη στον ρόλο της Βίρνας και τον Χρήστο Πολίτη στον ρόλο του Γιάγκου έμπαινε στο καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 . Τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθούσε!

Το ρεκόρ

Η θρυλική σαπουνόπερα έπαιζε μέχρι τις 26 Ιουλίου 2005 και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η μακροβιότερη καθημερινή σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης! Δρόμοι άδειαζαν, φαγητά καίγονταν, τηλέφωνα δεν χτυπούσαν την ώρα που έπαιζε η σειρά...

Η «Λάμψη» έμεινε στον αέρα για 14 χρόνια έχοντας συμπληρώσει 3.457 επεισόδια. Γράφτηκαν 150.000 σελίδες διαλόγων για 190 ιστορίες, συμμετείχαν 1.500 ηθοποιοί (αρκετοί ήδη γνωστοί και καταξιωμένοι μα και νέοι, πολλοί από τους οποίους μετέπειτα έκαναν και καριέρα) και εργάστηκαν επτά σκηνοθέτες και εκατοντάδες τεχνικοί.

Ο Χρήστος Πολίτης ήταν ο μακροβιότερος πρωταγωνιστής της σειράς αφού έμεινε ως το τελευταίο επεισόδιο όπου ο χαρακτήρας του έχασε πια τα λογικά του και… λογικό ήταν με όλα αυτά που είχε κάνει και όσα του είχαν συμβεί!

Ιστορική στιγμή

34 χρόνια μετά την πρεμιέρα και 20 χρόνια μετά την αυλαία της σειράς το φωτογραφικό στούντιο του Κλεισθένη ανέβασε στο Instagram μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τα πρώτα γυρίσματα σχολιάζοντας: «Η Λάμψη του Φώσκολου άρχισε να προβάλλεται στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 και σταμάτησε τον Ιούλιο του 2005, 14 χρόνια μετά.

Ο Κλεισθένης φωτογράφισε για την προώθηση της σειράς λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η πρεμιέρα. Στην αδημοσίευτη φωτό βλέπουμε τους Σπυρόπουλο (Αλέξης), Δανδουλάκη (Βίρνα), Πολίτη (Γιάγκος) και Κούρκουλα (Σελήνη)».

Η σειρά του ΑΝΤ1 που άφησε εποχή είναι διαθέσιμη για τους συνδρομητές του ΑΝΤ1+.