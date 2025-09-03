O Νίκος Μαστοράκης «χαστουκίζει» τις τηλεοπτικές εκπομπές: «Το Exathlion και ο παγερός Τατιάνεμος»

Η νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και τα κανάλια έχουν ριχτεί στην μάχη της τηλεθέασης. Ο Νίκος Μαστοράκης, που μας έχει συνηθίσει στο να εκφράζει αυτό ακριβώς που σκέφτεται χωρίς περιστροφές, επικοινωνεί συχνά με τους διαδικτυακούς του φίλους στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook τις απόψεις του, για ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά δεν παραλείπει να σχολιάζει και τα τηλεοπτικά προϊόντα και τους παρουσιαστές.

Σε μια από τις πρόσφατες αναρτήσεις του ο Νίκος Μαστοράκης, που αναμφισβήτητα έχει γράψει την δική του ιστορία στον χώρο της τηλεόρασης, σχολίασε το «Exathlon» του Σκάι και τον παρουσιαστή του, Γιώργο Καράβα, αλλά και την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου.

Στην ανάρτησή του συγκεκριμένα έγραφε: «AΡΧ...ΙΣΕ Η ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ. Τα ειδια και τα ειδια. Το "Exathlion" του Σκάϊ ειναι προσομοίωση του «Survivor» χωρίς την πείνα και την απλυσιά, αλλά με απαράδεκτο παρουσιαστή που κάνει τον τότε απαράδεκτο Σάκη να φαίνεται Θεός των παρουσιαστών. Οι δοκιμασίες, μια από τα ίδια, τα βαρύτατα μεταχειρισμένα τηλεοπτικά παιχνίδια, οι παίκτες όμως (ιδιαίτερα οι γυναίκες) φαίνεται να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Στους διαλόγους θα επικρατήσει συγκρατημένη κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Α, στα καθημερινά: φύσηξε παγερός Τατιάνεμος σε μια ασύνδετη προσπάθεια εξωραϊσμού του παλαιού φορμάτ. Μπρρρρρ...».