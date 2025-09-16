Λιανός : Εκνευρίστηκε με δημοσιογράφους «Υπάρχει αρνητικό πρόσημο στις ερωτήσεις και δεν μ’ αρέσει»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε ο Γιώργος Λιανός που πρόκειται να παρουσιάσει στον Σκάι το «Floor» και σχολίασε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές.

«Το παρακολούθησα το Exathlon, μια χαρά, εύχομαι τα καλύτερα μιας και δουλεύουν και πάρα πολλά παιδιά που έχω συνεργαστεί και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω τι θεωρείται αναμενόμενο στην ελληνική τηλεόραση πλέον, εγώ πιστεύω στις καλές παραγωγές που έχουν μεγάλη δυσκολία και νομίζω ότι θα πρέπει να εκτιμούνται όλα αυτά» είπε αναφερόμενος στα νούμερα τηλεθέασης.

«Ξεκινάει και το «The Voice», ό,τι καλύτερο εύχομαι και εκεί! Δεν θα μου λείψει γιατί το έχω κάνει αρκετές χρονιές και έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Οπότε πηγαίνει μια ο Καπουτζίδης, όταν δεν μπορεί ο Καπουτζίδης πηγαίνω εγώ, όταν δεν μπορώ εγώ πηγαίνει ο Καπουτζίδης και υπάρχει ένα τέτοιο αλισβερίσι» είπε ο παρουσιαστής - τραγουδιστής.

Και απαντώντας χιουμοριστικά στην αρχή εξήγησε: «Πάρα πολύ με αγχώνει το μέλλον του «Survivor» αλλά ευτυχώς παίρνω ψυχοφάρμακα και είμαι μια χαρά. Εσείς, είστε καλά στην υγεία σας; Τι με ρωτάτε, αν με αγχώνει ο Γενάρης που έρχεται; Εμείς δεν κοιτάμε τα νούμερα τηλεθέασης, κοιτάμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις ενός προγράμματος».

Και στην συνέχεια φανερά εκνευρισμένος δήλωσε: «Γιατί, αν τα κοιτούσαν τα κανάλια αυτά, θα λειτουργούσαν και διαφορετικά. Ας πούμε, στο δικό σας κανάλι, θα λειτουργούσε διαφορετικά. Όπως και στο δικό σας κανάλι θα λειτουργούσε διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο στις ερωτήσεις και δεν μ’ αρέσει αυτό».