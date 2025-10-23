Γιώργος Λιανός: «Πάντα με πνίγει η ιδέα του επόμενου βήματος»

Ο Γιώργος Λιανός έγινε γνωστός από το «Fame story» και στη συνέχεια πέρασε στην παρουσίαση όπου ομολογουμένως είναι από τους πιο επιτυχημένους οικοδεσπότες γιατί μπορεί να συνδυάσει ευγένεια, χιούμορ, εξυπνάδα και ατάκα. Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ παραδέχτηκε πως μπορεί η τηλεόραση να του έχει κλέψει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του, το τραγούδι όμως παραμένει μια μεγάλη του αγάπη. «Ονειρεύομαι κάποια στιγμή να βρω έναν χώρο και να κάνω μια μουσικοθεατρική παράσταση.

Λατρεύω τον Τζίμη Πανούση, ακόμη και τώρα που δεν είναι στη ζωή. Ωστόσο τον πολιτικό σχολιασμό δεν τον έχω, δεν θέλω να μπω σε τέτοια μονοπάτια. Θα μου άρεσε να σχολιάζω την επικαιρότητα με τη δική μου ματιά και παράλληλα να τραγουδάω. Νομίζω πως θα ήταν διασκεδαστικό. Ο καλλιτέχνης αυτοθεραπεύεται πάνω στη σκηνή, του φεύγουν πολλά βάρη».

«Ελάχιστοι χαίρονται τη στιγμή»

Ο τραγουδιστής και παρουσιαστής μίλησε για τα βάρη που κουβαλά μέσα του, αλλά και για τους ανθρώπους της τηλεόρασης που δεν χαίρονται με τις επιτυχίες τους, κάτι που δυστυχώς κάνει και ο ίδιος. «Είμαι εξαιρετικά αγχωτικός, στα όρια του OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή), δηλαδή θέλω να είναι όλα στην εντέλεια.

Όπως επίσης πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου για να χαίρομαι την επιτυχία τη στιγμή που συμβαίνει. Πάντα με πνίγει η ιδέα του επόμενου βήματος. Νομίζω ότι ειδικά στην τηλεόραση ελάχιστοι καταφέρνουν να χαίρονται τη στιγμή».