Γιώργος Λιανός: «Δεν έχω μπλέξει σε τοξικές καταστάσεις στην τηλεόραση»

Με 5 παιδιά στην πλάτη, αμέτρητες τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, αλλά και εμφανίσεις στην πίστα θα έλεγε κανείς πως ο Γιώργος Λιανός είναι χορτάτος και δεν θέλει κάτι άλλο από τη ζωή του. Είναι όμως έτσι; Ο παρουσιαστής και τραγουδιστής μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για το χθες, το σήμερα και το αύριο της δουλειάς του, αλλά και το ενδεχόμενο να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά του.

Το πέμπτο παιδί

«Έχω τελειώσει. Το χρέος μου απέναντι στην πατρίδα το έκανα! Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα είμαι πολύτεκνος. Τα έφερε η ζωή και καλώς έγινε έτσι. Πραγματικά το πιστεύω, ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο από εκεί ψηλά. Τα παιδιά σου δίνουν χαρά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί στις διακοπές ή και στο σπίτι, αν και πολλές φορές γεμίζει με φωνές τσιριχτές».

Οι απουσίες

«Ο χρόνος που έχασα όταν έλειπα στο “Survivor” είναι χρόνος που δεν τον κερδίζεις πίσω και στιγμές που δεν μπορείς να καλύψεις μέσω βιντεοκλήσεων. Όμως ζυγίζεις κάποια πράγματα. Αν και δεν έχω βλέψεις να κάνω πολυτελή ζωή -ούτως ή άλλως δεν πήγα για αυτό τον λόγο στον Άγιο Δομίνικο- προσπαθώ να χτίσω ένα καλύτερο μέλλον και για τα παιδιά μου. Τον τελευταίο έναν χρόνο λοιπόν που παραμένω στην Ελλάδα προσπαθώ να καλύψω αυτά τα κενά που είχα όσο έλειπα, να είμαι όσο το δυνατόν μπορώ περισσότερο δίπλα τους.

Έχω κουβεντιάσει μαζί τους, γιατί και τα ίδια, λόγω της δημοσιότητας, έχουν ακούσει ατάκες που τους έχουν πληγώσει. Ο μεγάλος μου γιος, ο Κωνσταντίνος, κάποια στιγμή μού είπε κάτι που με συγκλόνισε. Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με έναν συμμαθητή του, ο οποίος του είπε: “Μπορεί να έγινε αυτό, αλλά εμένα τουλάχιστον ο πατέρας μου δεν λείπει έξι μήνες τον χρόνο”. Τον πλήγωσε και είναι κάτι που θα το κουβαλάω».

Η διασημότητα

«Δεν με εντυπωσιάζει το παιχνίδι της σοουμπίζ. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, κανά δυο φορές που χρειάστηκε σε δημόσια υπηρεσία, είπα “ξέρετε, ο Γιώργος Λιανός είμαι, αυτός από το Survivor” και πέτυχε. Γενικά στα παιδιά μου λέω ότι δουλεύω, όπως όλοι οι άνθρωποι, απλά η δική μου δουλειά τυχαίνει να προβάλλεται στην τηλεόραση. Όσοι είμαστε σε αυτό τον χώρο, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ζούμε σε άλλη πραγματικότητα».

Συμβουλές και συνεργασίες

«Αν αποφάσιζα να μπω πάλι στη μάχη της πρωινής ζώνης, θα ήθελα να συμβεί με τον Γρηγόρη (Αρναούτογλου). Αυτό που κάνουμε στο ραδιόφωνο με επιτυχία θα μεταφερόταν και στην τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι πάντα είμαστε σε αντίπαλα τηλεοπτικά στρατόπεδα. Ωστόσο ο Γρηγόρης είναι δίπλα μου και πολλές φορές με έχει συμβουλεύσει. Έχω ακούσει την άποψή του και έχει βγει αληθινός, και άλλες φορές την έχω απορρίψει κι έχω δικαιωθεί. Το 2018, όταν αποφάσισα να συμπαρουσιάσω το “Survivor” με τον Σάκη Τανιμανίδη, ο Γρηγόρης θεωρούσε ότι ίσως να μην ήταν καλό βήμα για την καριέρα μου. Τελικά, με υπομονή και με αρκετή δουλειά από μένα, έφτασε και η αποκλειστική παρουσίαση. Μέχρι στιγμής ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που έχω κάνει, από άποψη τηλεθέασης.

Πάντα μου άρεσαν οι συνεργασίες. Κάποτε μου είχε πει ο Γιάννης Βαρδής, τότε που τραγουδούσαμε μαζί, ότι ποτέ δεν έκανα κάποιον που είναι δίπλα μου να αισθανθεί ότι απειλείται, ότι θα του πάρω τη δουλειά. Το 2021, όταν άλλαξε η κεντρική παρουσίαση του “Survivor” στον 8ο κύκλο και πήρα τη θέση του Σάκη Τανιμανίδη, μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Χάρηκα τουλάχιστον που θα πας εσύ”. Γενικά τέτοιες σχέσεις χτίζω. Δεν έχω μπλέξει σε τοξικές καταστάσεις στην τηλεόραση».

Ανταγωνισμός

«Μου έχει συμβεί να μου φάει κάποιος συμπαρουσιαστής λίγο χρόνο ή να μου κόψει την ατάκα, αλλά γελούσα. Δεν είναι το ζητούμενό μου να πω πέντε κουβέντες παραπάνω σε μια εκπομπή. Απλά να πω τη σωστή ατάκα, τη σωστή στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση νιώθω σαν να βάζω τρίποντο, το οποίο σε φέρνει πιο κοντά στη νίκη, που είναι για όλη την ομάδα. “Λίγα λόγια και πετυχημένα” είναι το μότο μου».