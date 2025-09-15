«Grand Hotel»: Με Στάνκογλου, Κίτσο, Μιχαλάκη και Μπουγιούρη θα χτυπήσει πρωτιά!

Λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του για το κοινό, ας γνωρίσουμε του οκτώ νέους ήρωες και τα μυστικά τους που θα φέρουν τα πάνω κάτω στο «Grand Hotel» που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στον ΑΝΤ1.

Άρης Δανέζης (Δημήτρης Κίτσος)

Ο Άρης γεννήθηκε στην Σμύρνη το 1898. Ζωηρό παιδί, συνεχώς έδινε φανταστικές μάχες με φανταστικούς εχθρούς. Όλα άλλαξαν όταν έχασε τον αδερφό του από ένα ατύχημα με δυναμίτη που προκάλεσε κατά λάθος ο ίδιος. Στα 16 του αποφάσισε να στρατευθεί στο Μακεδονικό Μέτωπο, από όπου δεν γύρισε ποτέ και όλοι τον είχαν για νεκρό. Δυναμικός, αποφασιστικός, θαρραλέος, με μεγάλο κύρος και αύρα πολυταξιδεμένου ανθρώπου. Μέχρι τώρα είχε μάθει να κινείται μόνος, χωρίς συναισθηματικές δεσμεύσεις. Ο έρωτάς του για την Αλίκη θα ανατρέψει όλη την κοσμοθεωρία του. Έρχεται ως επενδυτής, σωτήρας του Grand Hotel και κερδίζει την εύνοια του Ρήγα και της Κυβέλης. Ο πραγματικός του στόχος, όμως, είναι άλλος, ενώ κρύβει έναν μυστικό και επικίνδυνο σύμμαχο…

Γεράσιμος Χατζημήτρος (Γιάννης Στάνκογλου)

Ο Γεράσιμος γεννήθηκε σε ένα χωριό της Μεσσήνης, ο παππούς του ήταν ήρωας της επανάστασης δίπλα στους μεγάλους οπλαρχηγούς, αλλά ο ηρωισμός του ποτέ δεν ανταμείφθηκε. Η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα όταν ήταν δέκα ετών και ζούσαν κάτω από συνθήκες φτώχειας. Τα δύο του αδέρφια σκοτώθηκαν, ενώ ο πατέρας του κατηγορήθηκε αδίκως για προδοσία και φυλακίστηκε, περιμένοντας ποινή εκτέλεσης. Η μάνα του μαράζωσε και χάθηκε λίγα χρόνια μετά. Ο νεαρός Γεράσιμος έδωσε όρκο να μην βάλει ποτέ κανέναν πάνω από τον εαυτό του, ούτε άνθρωπο, ούτε ιδανικό. Δυναμικός, αδίστακτος, αριβίστας και ευθύς στα όρια της ωμότητας, κατάφερε να σπουδάσει, αλλά στράφηκε στην παρανομία και μπλέχτηκε παντού: λαθρεμπόριο όπλων, τσιγάρων, ναρκωτικών, προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, εκτελέσεις αντιπάλων και μαφιόζικα χτυπήματα. Έγινε ο σύνδεσμος της υψηλής κοινωνίας με τον υπόκοσμο, αποκτώντας χρήμα, κύρος και απεριόριστη εξουσία. Έχει βάλει στο στόχαστρο την περιοχή της Κηφισιάς και θα μπλεχτεί επικίνδυνα τόσο στον κόσμο του Grand Hotel, όσο και των Προσφυγικών με άγνωστες -καλές ή κακές- συνέπειες για όλους…

Φρίντα Ζάππα (Δανάη Μιχαλάκη)

Φίλη της Αλίκης, απόφοιτος Νομικής, έρχεται από το Παρίσι. Η Αλίκη πάντα τη θαύμαζε για τις πρωτοποριακές και φεμινιστικές της απόψεις, για την αποφασιστικότητα και τον δυναμισμό της. Στο Παρίσι, οι δυο τους ήταν αχώριστες. Πάντοτε άριστη μαθήτρια, επαναστατικό πνεύμα και λεπτολόγος, θεωρούσε ότι όλα για εκείνη είναι παιχνιδάκι. Με εφηβικό πείσμα και μια ανώριμη απολυτότητα πιστεύει ότι κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Έρχεται να βρει την Αλίκη, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Γίνεται φύλακας - άγγελος και νομικός σύμβουλός της στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από τον Ρήγα. Ο έρωτας δεν θα αργήσει να της χτυπήσει την πόρτα και τότε θα καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο όταν εμπλέκονται συναισθήματα...

Διονύσης Γουσέτης (Παναγιώτης Μπουγιούρης)

Ο Διονύσης φτάνει στο Grand Hotel ως ο νέος, πολλά υποσχόμενος μετρ. Ευχάριστος, εργατικός, ευγενής και άψογος στη δουλειά του. Βαθιά πληγωμένος από μία προσωπική τραγωδία στο παρελθόν, ξέρει καλά να κρύβει τα τραύματα και τα συναισθήματά του. Καταφέρνει αμέσως να γοητεύσει την Κυβέλη και να γοητευτεί και ο ίδιος απ’ αυτήν. Δεν θα αργήσει να βρεθεί στο στόχαστρο του Ρήγα, αλλά έχει μάθει να αντιμετωπίζει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Όταν αποκαλυφθεί το μυστικό του, θα φανεί ότι είναι πολύ πιο δυνατός από ό,τι δείχνει…

Μελίνα Καλογήρου (Μελίνα Λεφαντζή)

Η Μελίνα γεννήθηκε το 1900 στην Κηφισιά και είναι κόρη του Παράσχου που έχει το καφενείο στα Προσφυγικά. Η μητέρα της πέθανε στη γέννα και ο Παράσχος την άφησε να μεγαλώσει στη θεία της. Η Μελίνα κατάφερε να σπουδάσει δασκάλα και τελειώνοντας τις σπουδές της έρχεται στον πατέρα της για να ζήσει μαζί του. Θα γίνει η πολλά υποσχόμενη δασκάλα στο σχολείο που θα φτιαχτεί στα Προσφυγικά. Με το που έρχεται στον μαχαλά την πλησιάζει και τη βάζει στο στόχαστρό του ο Χατζημήτρος. Είναι όμορφη και ποθητή και το ξέρει, της αρέσει να τη θαυμάζουν, αλλά ταυτόχρονα δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της… Η παρουσία της εκεί θα προκαλέσει δράματα και συγκρούσεις, ενώ και η ίδια δεν θα μείνει αλώβητη…

Μάρκος Αμπατζής (Γιάννης Βασιλώτος)

Ο Μάρκος είναι το δεξί χέρι του Χατζημήτρου. Τον μάζεψε από τον δρόμο όσο ήταν ακόμη παιδί, μπλεγμένος σε μια συμμορία πιτσιρικάδων που το είχαν σκάσει από το ορφανοτροφείο. Ο Μάρκος τον αγαπά και τον υπακούει πιστά, παρόλο που ξέρει ότι πολλές φορές είναι σκληρός και άδικος μαζί του. Κατά βάθος ευαίσθητος, μένει πιστός στον Χατζημήτρο περισσότερο γιατί έχει ανάγκη από μία οικογένεια παρά για τα χρήματα και την προστασία.

Λίτσα Δουμάνη (Αλεξάνδρα Παντελάκη)

Η Λίτσα είναι η οικονόμος και ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύεται ο Χατζημήτρος. Ήταν παλιά γειτόνισσα της οικογένειάς του, που ζούσε μες στη φτώχεια, αλλά πάντοτε πρόσεχε και είχε ένα πιάτο φαγητό για τον μικρό Γεράσιμο, που ως παιδί τη θαύμαζε για την ομορφιά και την καλοσύνη της. Μετά τον θάνατο του άντρα της αναγκάστηκε να κάνει και αντρικές δουλειές για να γλιτώσει από το πεζοδρόμιο. Ο Γεράσιμος την πήρε τότε κοντά του και είναι η μόνη γυναίκα που εμπιστεύεται. Εκείνη στέκεται βράχος δίπλα του σε όλα, γνωρίζει για όλες του τις δραστηριότητες, αλλά δεν τον κρίνει. Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους είναι ακλόνητη, αφού τους ενώνει ένα μεγάλο μυστικό…

Ελπίδα Μονογιού (Νάσια Βαλκάνη)

Η Ελπίδα είναι η νεαρή νοσοκόμα που περιποιείται τον Ιορδάνη μετά τον τραυματισμό του. Μία πανέμορφη, ευγενική, αλλά και τολμηρή κοπέλα, την οποία ερωτεύεται ο Ιορδάνης από την πρώτη στιγμή. Εκείνος την πολιορκεί, αλλά εκείνη τον δυσκολεύει. Εννοείται ότι δεν είναι η νύφη που θα ήθελε η Κυβέλη για τον γιο της και γι’ αυτό προσπαθεί να τον πείσει να την ξεχάσει. Όταν ο Ιορδάνης αποφασίσει ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής του και για πρώτη φορά θέλει από μόνος του να παντρευτεί, η μία έκπληξη θα διαδέχεται την άλλη. Ήρθε η ώρα να βρει και ο Ιορδάνης το δάσκαλό του!