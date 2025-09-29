Στάνκογλου: «Συνάντησα ανθρώπους που η συμπεριφορά τους άλλαξε λόγω της επιτυχίας... το θεωρώ γελοίο»

Ο πρωταγωνιστής του «Grand Hotel» Γιάννης Στάνκογλου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο ΤύποςTv και μίλησε για την πορεία του και την αναγνωρισιμότητα, εξηγώντας πως ποτέ δεν είδε την τηλεόραση ως κάτι διαφορετικό.

«Δεν το είδα ποτέ ότι έκανα κάτι διαφορετικό. Είχα την ανάγκη να το κάνω για λόγους οικονομικούς, με βοήθησε η τηλεόραση στο να έχω κάποια χρήματα και να κάνω τις δικές μου επιλογές στο θέατρο, το σινεμά και φυσικά στην προσωπική μου ζωή. Οπότε, δικαιωμένος δεν ξέρω αν νιώθω» τόνισε.

Μάλιστα η προσέγγισή του στις τηλεοπτικές δουλειές - όπως παραδέχθηκε - είναι ίδια όπως όταν ασχολείται με τον κινηματογράφο. «Έκανα τηλεόραση σαν να έκανα σινεμά κι ας μην είχα τον ίδιο χρόνο. Το πάλεψα πολύ. Είμαι, όμως, σίγουρα ένας ηθοποιός που έκανα τηλεόραση αρκετά συχνά και τώρα βλέπω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ, βλέπουμε όλους τους σημαντικούς ηθοποιούς στην τηλεόραση» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε κάποιες περιπτώσεις συναδέλφων του που η συμπεριφορά τους έχει αλλάξει λόγω της αναγνωρισιμότητας: «Ναι, υπάρχουν κι αυτοί. Έχω συναντήσει ανθρώπους των οποίων η συμπεριφορά έχει αλλάξει λόγω της επιτυχίας και κάνουν δύσκολη τη ζωή συναδέλφων, σκηνοθετών, τεχνικών. Προσωπικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, συμπεριφέρομαι ανάλογα. Δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια πράγματα στη ζωή μου και ούτε θα το κάνω, οπότε δεν δέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Τα θεωρώ γελοία αυτά» εξήγησε.