Γιάννης Στάνκογλου: Οι κόντρες με τον πατέρα του, η κρίση ηλικίας στα 50 και η σχέση με τα παιδιά του

Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και μίλησε για το πώς έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του και οι προτεραιότητές του στο πέρασμα των χρόνων.

Όταν ο Γρηγόρης τον ρώτησε αν τον φλερτάρουν, ο ηθοποιός απάντησε: «Ο χρόνος μου είναι τέτοιος που δεν μου δίνει τη δυνατότητα να φλερτάρω και μεγαλώνοντας, δεν είναι ότι θα βγω μετά από δεκάωρο γύρισμα και πεντάωρη πρόβα, δεν τα αντέχω αυτά».

Μιλώντας για την σχέση με τον πατέρα του, ανέφερε: «Είχαμε πάρα πολλές κόντρες και στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Από το να με πιάσει να καπνίζω στο μπιλιαρδάδικο μέχρι να με δει σε κλούβα της αστυνομίας, πριν από αγώνα του Παναθηναϊκού. Είχα πολλές ελευθερίες. Η αγάπη έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο για να μην κατρακυλήσω».

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε και για την κρίση ηλικίας που του χτύπησε την πόρτα στα 50. «Την κρίση ηλικίας την πέρασα πριν 2-3 χρόνια, στα 50. Στα 40 δεν την πέρασα λόγω των παιδιών. Στα 38 ήρθε η Φοίβη, μετά από 5 χρόνια ήρθε ο γιος... Δεν ένιωθα ότι είμαι o δυνατός που ήμουν κάποτε, φίλοι μου έλεγαν να βγούμε έξω και τους έλεγα «θα κάτσω σπίτι», που παλιά εγώ ήμουν αυτός που θα τους έλεγα να βγούμε.

Τα παιδιά αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Θεωρώ ότι δεν έχω αλλάξει και πάρα πολύ, αλλά παλιά θα μαγείρευα για εμένα, ενώ τώρα μαγειρεύω για δυο παιδιά, για τους φίλους τους που θα έρθουν σπίτι. Τώρα είναι και αλλιώς οι χρόνοι, είναι διαφορετικοί».

«Δεν είμαι καθόλου οικονόμος. Από τότε που χώρισα, κάτι προσπαθώ να μαζέψω για τα παιδιά μου. Έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου και έχω κάνει πολλές δουλειές. Δε φοβάμαι μήπως δεν βγάλω λεφτά και δε θα φοβηθώ να κάνω και κάτι άλλο, αν και αγαπώ πολύ τη δουλειά μου και την κάνω με πολύ πάθος. Κάθε χρόνο κάνεις κάτι, το οποίο μπορεί να πάει καλά και να μην πάει πολύ καλά. Εμένα δεν με απασχολεί τόσο πολύ αυτό, όσο το να βρίσκομαι με ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που να εκτιμώ και να περνάμε καλά. Να μην πηγαίνω στη δουλειά με μούτρα και να σκέφτομαι ποιον θα συναντήσω. Και οι επιλογές μου γίνονται έτσι και γι' αυτό νομίζω πως ό,τι κάνω περνάει στο κοινό και το κοινό έχει άποψη για εμένα ότι προσέχω τις δουλειές που κάνω» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.