Μαίρη Λίντα: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της με τον Μανώλη Χιώτη να παίζουν χαρτιά 65 χρόνια πριν

Η Μαίρη Λίντα έγινε 90 χρόνων και το φωτογραφικό στούντιο του Κλεισθένη μοιράστηκε μαζί μας στο Instagram μία σπάνια φωτογραφία με εκείνη και τον μεγάλο της έρωτα, Μανώλη Χιώτη, να παίζουν χαρτιά. Το κείμενο της ανάρτησης -πέρα από τις ευχές στην τραγουδίστρια- έδινε μερικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη λήψη και την είδηση πως σύντομα θα κυκλοφορήσει λεύκωμα με σπάνιο αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό.

«Το Στούντιο Κλεισθένης τη θυμάται πάντα με αγάπη και δημοσιοποιεί για πρώτη φορά αυτή τη φωτογραφία με τη Μαίρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη στο σπίτι τους στις 30 Νοεμβρίου του 1960. Αυτή και πολλές άλλες φωτογραφίες αδημοσίευτες θα κυκλοφορήσουν σύντομα σε ένα λεύκωμα του Κλεισθένη».

Χώρισαν για ένα βραχιόλι

Η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης είχαν μια θυελλώδη ερωτική σχέση και έναν γάμο, ενώ υπήρξαν και ένα από τα πιο επιτυχημένα και θρυλικά μουσικά ντουέτα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Παντρεύτηκαν το 1958, με κουμπάρα τη γνωστή ηθοποιό Ρένα Βλαχοπούλου. Η σχέση τους ήταν πολυτάραχη και απασχόλησε τα μέσα της εποχής. Η ίδια η Λίντα έχει αναφερθεί σε αυτήν ως τον «μεγάλο έρωτα» της ζωής της. Χώρισαν το 1967, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας τους στην Αμερική, μετά από έναν έντονο καβγά για ένα βραχιόλι με μπριγιάν. Ο Χιώτης της είχε κάνει δώρο αυτό το βραχιόλι και κάθε φορά που καβγάδιζαν της το ζητούσε πίσω.

Μια, δυο, τρεις, κάποτε του είχε πει: «Μανώλη μου, μην το ξαναπείς, γιατί την επόμενη φορά μαζί με το βραχιόλι θα σου δώσω και διαζύγιο». Εκείνη τη φορά στη Νέα Υόρκη που έγιναν… μπίλιες, το ’πε και το ’κανε. Μάλιστα η νύχτα τη βρήκε σε ένα πάρκο να κλαίει με αναφιλητά εν μέσω σφοδρής χιονόπτωσης (πόσο κινηματογραφικό). Όσες μέρες έμειναν στην αμερικανική μεγαλούπολη εκείνος την παρακαλούσε να τα ξαναβρούν, όμως εκείνη ήταν ανένδοτη. Τρία χρόνια αργότερα ο Χιώτης έφυγε από τη ζωή κι εκείνη μετάνιωσε για τον χωρισμό τους…

Μεγάλη πορεία

Το καλλιτεχνικό αυτό δίδυμο ηχογράφησε δεκάδες επιτυχίες, πολλές από τις οποίες έγιναν κλασικές, όπως το κομμάτι «Περασμένες μου αγάπες». Η συνεργασία τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού, καθώς ο Χιώτης ήταν δεξιοτέχνης του τετράχορδου μπουζουκιού και η Λίντα μια εξαιρετική λαϊκή τραγουδίστρια...