Μαρία Κάλλας: Η αδημοσίευτη φωτογραφία του Κλεισθένη με τη σικάτη εμφάνισή της στην Αθήνα

Ήταν 16 Σεπτεμβρίου 1977 όταν η φωνή της Μαρίας Κάλλας σίγησε για πάντα. Άφησε την τελευταία της πνοή, από έμφραγμα του μυοκαρδίου, στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι στάχτες της διασκορπίστηκαν στο Αιγαίο.

Ήταν κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνος του 20ού αιώνα που το κοινό της χάρισε το προσωνύμιο La Divina («Η Θεϊκή»). Η θυελλώδης σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση ήταν κάτι που απασχόλησε για χρόνια τα ΜΜΕ, όπως επίσης και η αμφιλεγόμενη συμπεριφορά της στον επαγγελματικό χώρο.

Μαρία όπως... Τζάκι

48 χρόνια μετά το Studio Kleisthenis μοιράστηκε στη σελίδα του στο Instagram μια αδημοσίευτη φωτογραφία της που μας ταξιδεύει πίσω στο 1961. «Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977 έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 53 χρόνων. Το Studio Kleisthenis τη θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία το 1961 στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Ο Κλεισθένης υπήρξε για πολλά χρόνια φωτογράφος της όσο εκείνη βρισκόταν στην Αθήνα είτε για κάποια εμφάνιση της είτε με τον Ωνάση. Εκατοντάδες φωτογραφίες της υπάρχουν στο αρχείο του Κλεισθένη που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας».

Φορώντας ένα καρό ταγέρ, μια σκούρα φούστα και τα κλασικά μαύρα της γυαλιά, η Κάλλας ως άλλη ιέρεια του στιλ (θυμίζει πάρα πολύ την Τζάκι Κένεντι) κάνει βόλτα στην πρωτεύουσα πλάι σε φίλους και συνεργάτες…