Σοφία Λόρεν: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1956

Η Σοφία Λόρεν, το παγκόσμιο sex symbol του ιταλικού και διεθνούς σινεμά έγινε 91 ετών και το Studio Kleisthenis θυμήθηκε τη διάσημη σταρ αναρτώντας στο Instagram μια φωτογραφία της από το 1956 όταν είχε βρεθεί στη χώρα μας για τα γυρίσματα της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι».

«Χρόνια πολλά στην αιώνια θεά του παγκόσμιου κινηματογράφου την Ιταλίδα Σοφία Λόρεν η οποία γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1934. Υπήρξε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου το 1961 σε μη αγγλόφωνο ρόλο στην ταινία «Η Ατιμασμένη».

Λάτρεψε την Ελλάδα

Στην αδημοσίευτη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τη βλέπουμε κατά την άφιξή της στην Αθήνα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1956 όπου ήρθε στη χώρα μας για τα γυρίσματα της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι». Ο ρόλος αυτός αρχικά προοριζόταν για την Τζόαν Κόλινς, αλλά τον πήρε η Λόρεν. Τα φιλμ από τα γυρίσματα της ταινίας μεταφέρονταν από την Ύδρα στην Αθήνα με το πλοίο «Εριέττα» του Λάτση για να ελεγχθούν για τυχόν λάθη.

Τις διορθώσεις τις έστελναν στην Ύδρα εκείνη την εποχή με τηλεγράφημα. Ο Κλεισθένης τη φωτογράφισε και στα γυρίσματα στην Ύδρα, αλλά και στην Ακρόπολη, καθώς και στις εξόδους της στην Αθήνα. Η Λόρεν αγάπησε την Ελλάδα και η Ελλάδα την Λόρεν».