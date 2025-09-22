Μάθιου ΜακΚόναχι: Αποκάλυψε το μυστικό της κρεβατοκάμαράς του που κρατά ζωντανό τον 13χρονο γάμο του

Το μυστικό της κρεβατοκάμαράς του που κράτησε για 13 ολόκληρα χρόνια, τον γάμο του με την Καμίλα Άλβες, αποκάλυψε ο Μάθιου ΜακΚόναχι στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Ποιήματα και Προσευχές», το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο.

Θυμίζουμε ότι ο 55χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, παντρεύτηκε το 2012 με το διάσημο μοντέλο που έχει καταγωγή από την Βραζιλία και την Αμερική και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον 17χρονο Λέβι, την 15χρονη Βίντα και τον 12χρονο Λίβινγκστον.

Στο τελευταίο του βιβλίο λοιπόν, ο ΜακΚόναχι έγραψε: «Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για τον γάμο σας; Ένας τρόπος είναι να απαλλαγείτε από το king-size στρώμα και να κοιμηθείτε σε ένα queen-size κρεβάτι». Θέλοντας μάλιστα να τονίσει τη σημασία της μείωσης του μεγέθους του στρώματος, είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Fox News Digital: «Όταν πηγαίνουμε στο σπίτι φίλων μας που έχουν παιδιά, όλα τα παιδιά κοιμούνται σε ένα από αυτά τα διπλά king-size κρεβάτια».

Και συνέχισε: «Στα τεράστια κρεβάτια, η γυναίκα είναι από την μία μεριά και ο άνδρας από την άλλη και είναι υπέροχο όταν έχεις τρία παιδιά στη μέση, αλλά ξαφνικά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν φεύγουν από το κρεβάτι. Μια μέρα λοιπόν, ξύπνησα για να δω πόσο μακριά ήταν η γυναίκα μου από εμένα στο κρεβάτι μας. Επίσης θες να ξαπλώσεις και να χουχουλιάσεις και πρέπει να συνεννοηθείς για το πώς θα σκεπαστείς, προκειμένου να φτάσει το σεντόνι / πάπλωμα και για τους δύο.

Αυτό το ηλίθιο king size κρεβάτι δεν είναι καλό για τον γάμο... ξεφορτώσου το όσο πιο γρήγορα μπορείς. Και κάπως έτσι, πήραμε ένα queen size κρεβάτι, όπου είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον».