Μιχάλης Μαρίνος: Βρήκε… θησαυρό στην Ταϊλάνδη

Ο Μιχάλης Μαρίνος είναι λάτρης της Ασίας! Του αρέσει να επισκέπτεται τις χώρες της περιοχής, να γνωρίζει τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τη θρησκεία, τα φαγητά τους… Πρόσφατα είχε ταξιδέψει σε Φιλιππίνες και Βιετνάμ, τώρα ήρθε η σειρά για την Ταϊλάνδη.

Το κεφάλι του Βούδα

Ο Αλέξης, ο διαχειριστής της περιουσίας της Ντάλιας στη σειρά «Στο παρά πέντε», περνά τον χρόνο του στη μακρινή χώρα κάνοντας συχνές εξορμήσεις από τη Μπανγκόκ προς την περιφέρεια και τις εξοχές. Σε μια από αυτές τις αποδράσεις του επισκέφτηκε την Αγιουτάγια, μια από τις πιο παλιές και ιστορικές πόλεις της Ταϊλάνδης, που οι ντόπιοι αποκαλούν «κρυμμένο αρχαίο κόσμημα» και όχι άδικα.

Εκεί θα δει κανείς πολυάριθμα συγκροτήματα βουδιστικών ναών να βρίσκονται διάσπαρτα σ' όλη την έκταση της παλιάς πόλης και να συνεπαίρνουν με την τόσο ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους. Ανάμεσα στους πιο σημαντικούς είναι και το Βατ Μαχατχάτ που επισκέφτηκε ο Μαρίνος. Χτίστηκε το 1384 και στον προαύλιο χώρο ξεχωρίζει η εμβληματική εικόνα ενός κεφαλιού του Βούδα που ξεπροβάλει από τις ρίζες ενός δέντρου Μπόντι!

«Προσκύνημα»

«Μια μέρα στην Αγιουτάγια. Ταξίδι στον χρόνο. Θησαυροί παγκόσμιας κληρονομιάς», έγραψε ο Μιχάλης Μαρίνος στη σελίδα του στο Instagram και μας έδειξε ένα μικρό άλμπουμ από τις διακοπές του στην περιοχή. Η αρχαία πόλη της Αγιουτάγια ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο και στις 13 Δεκεμβρίου 1991 και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.