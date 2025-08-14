Πόπη Χριστοδούλου: Η τελευταία συνέντευξη της οικιακής βοηθού της «Ντάλιας»

Η Πόπη Χριστοδούλου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της, αλλά και την ευρύτερη οικογένεια της σειράς «Στο παρά πέντε». Τον Σεπτέμβριο του 2023 η ηθοποιός είχε μιλήσει στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα για τον διπλό της ρόλο, ενώ είχε αποκαλύψει και άγνωστα περιστατικά από τα γυρίσματα. «Η πρόταση ήρθε ξαφνικά μπορώ να πω. Ήθελαν να δείξουν πόσο πλούσια ήταν η Ντάλια και ήθελαν έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι να κάνει τις δουλειές. Στην αρχή σκέφτηκαν να βάλουν έναν κομπάρσο. Μετά έγινε η πρόταση από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου που είπε μήπως θα ήταν καλύτερα να βάλουν μία ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι.

Τυπογραφικό λάθος

Νομίζω ότι ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός. Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της Ρίτσας και ξαφνικά πάμε σε ένα γύρισμα, κάνουμε τα λόγια με τη Σμαράγδα -την ώρα που μάς έφτιαχναν τα μαλλιά- και ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει… Μάρθα! Της λέω ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Μου λέει όχι, της λέω μα, με είχες πει Ρίτσα! Ε, τυπογραφικό θα είναι είπαμε και το λύσαμε έτσι. Όταν πήγαμε μπροστά στον σκηνοθέτη μάς είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή και παθαίνω εγκεφαλικό. Δεν το ήξερα ούτε εγώ, ούτε η Σμαράγδα! Εγώ λοιπόν μες στο κεφάλι μου έβαλα ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνω, εκείνη τη στιγμή όμως είχαμε το γύρισμα και προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και να κάνω πιο αυστηρή τη Ρίτσα».

Γεράσιμος Μιχελής

Άγνωστο παρασκήνιο

Η ηθοποιός είχε μεταφέρει και περίεργα περιστατικά που είχαν συμβεί στα γυρίσματα. «Η πιο έντονη σκηνή ήταν όταν έπρεπε να γίνω Ντάλια! Είχα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο, είχα και κάποιο πρόβλημα υγείας τότε και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Θυμάμαι μια φορά που είχαμε τη σκηνή στην πισίνα με τις φράουλες! Έτρωγε ο Αργύρης, έτρωγε η Σμαράγδα ξαναγυριζόταν η σκηνή! Παίρναμε μέσα τις φράουλες και έπρεπε μετά να τις βάλουμε στο μπολ ξανά ίδια! Μία, δύο, πέντε, δέκα… Μετά διαπιστώσαμε πως κάποιος έτρωγε τις φράουλες και δεν ήμουν εγώ! Εγώ απλώς τις έβαζα στο μπολ! Σε μια άλλη σκηνή, δεν έβρισκαν φόρεμα στα μέτρα μου και βγήκα σαν κολώνα γιατί από πίσω ήταν όλο ανοικτό! Είχαν φέρει νούμερο για την κυρία Σμαράγδα, εγώ που να μπω εκεί μέσα; Ένα reunion του «Παρά Πέντε» θα ήταν πολύ καλή ιδέα μόνο και μόνο για να δούμε στα μάτια ο ένας τον άλλον και να θυμηθούμε καταστάσεις και πράγματα, μόνο αυτό θα γεμίσει συναισθήματα».

Το reunion τελικά θα γίνει, αλλά δυστυχώς μετά τον Γεράσιμο Μιχελή, που κι εκείνος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, ούτε η Πόπη Χριστοδούλου θα βρίσκεται στα γυρίσματα του special event της σειράς «Στο παρά πέντε» που θα δούμε πριν από τα Χριστούγεννα στο MEGA.