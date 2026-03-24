Akylas: Το τετ α τετ με αυτούς που θα του... πάρουν τη νίκη μέσα από τα χέρια

H προώθηση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 συνεχίζεται δυναμικά, με τον Akyla να ταξιδεύει το «Ferto» και το μήνυμα του τραγουδιού στη Νορβηγία και στη Φινλανδία.

Πριν από μερικές ημέρες ο Akylas ερμήνευσε το «Ferto» στο Nordic Eurovision Party, στο Όσλο, ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες fans που παρακολούθησαν το σόου.

Εντυπωσιακό ήταν το κλείσιμο της εμφάνισης, με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας να τραγουδά a cappella το ρεφρέν του «Ferto» μαζί με το κοινό. Κατά την παραμονή του στο Όσλο, ο Akylas συναντήθηκε με τα μέλη της ελληνικής κοινότητας της πόλης, ενώ έδωσε συνεντεύξεις σε δεκάδες ΜΜΕ, μιλώντας για το μήνυμα του «Ferto».

Έχει από κοντά τον ανταγωνισμό

Επόμενος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας του Akyla ήταν η Φινλανδία όπου συναντήθηκε και με τους Έλληνες που ζουν στη χώρα. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, υπό τους ήχους του «Ferto», συνάντησε τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και του έδωσαν θερμές ευχές για καλή επιτυχία.

Η επίσκεψη στο Ελσίνκι όμως έκρυβε κι άλλες εκπλήξεις. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision 2026, Linda Lampenius και Pete Parkkonen που ερμηνεύουν το «Liekinheitin», το τραγούδι που φέρεται να κερδίζει τον φετινό διαγωνισμό! Οι καλλιτέχνες μοιράστηκαν σκέψεις για την εμφάνισή τους στη σκηνή της Βιέννης και αντάλλαξαν δώρα και ευχές για καλή επιτυχία στον Διαγωνισμό.

Ο Akylas με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision 2026, Linda Lampenius και Pete Parkkonen

Το ταξίδι του Akyla στη Φινλανδία συμπληρώθηκε με πολλές συνεντεύξεις σε ΜΜΕ της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Yle.

Στη συνέχεια της προώθησης του «Ferto», ο Akylas βάζει πλώρη για την Κύπρο και εκεί θα γίνει μεγάλος χαμός, αφού τον αγαπούν πολύ και χορεύουν στους ρυθμούς του κομματιού του!