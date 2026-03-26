Akylas: «Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό»
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε τα νέα της υγείας του και ευχαριστεί τους θαυμαστές του για τα μηνύματα, τις ζωγραφιές και τη θετική σκέψη!
Το promo tour τον έθεσε... εκτός λειτουργίας, εκείνος όμως δεν το βάζει κάτω και λέει «Ferto» κι αυτό! O Akylas επέστρεψε από την περιοδεία του σε Νορβηγία και Φινλανδία με πολλές γνωριμίες στη βαλίτσα του και έναν ιό στον οργανισμό του που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες. Μια οξεία αμυγδαλίτιδα τον κράτησε στο κρεβάτι με φριχτούς πόνους.
Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision όμως δεν χάνει το χαμόγελό του και ανακτά σιγά σιγά τις δυνάμεις του παρέα με τους χιλιάδες θαυμαστές του που δεν σταματούν να του κάνουν διαδικτυακή παρέα στέλνοντάς του μηνύματα για περαστικά και ζωγραφιές που εμπνεύστηκαν από τον ίδιο!
«Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα»
Ο νεαρός τραγουδιστής μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που μοιράστηκε σε Instagram και TikTok μίλησε για την ασθένεια που τον ταλαιπωρεί. «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα και σας αγαπώ γι’ αυτό!»
Στο βίντεο βλέπουμε τον Akyla στο σπίτι του, με ορό στο χέρι, αλλά ευτυχώς να χορεύει υπό τους ρυθμούς του «Ferto» και να χαϊδεύει τη γάτα του. Περαστικά να είναι όλα γιατί έχουμε και μια νίκη να φέρουμε στην Ελλάδα!