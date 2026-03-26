Akylas: «Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό»

Το promo tour τον έθεσε... εκτός λειτουργίας, εκείνος όμως δεν το βάζει κάτω και λέει «Ferto» κι αυτό! O Akylas επέστρεψε από την περιοδεία του σε Νορβηγία και Φινλανδία με πολλές γνωριμίες στη βαλίτσα του και έναν ιό στον οργανισμό του που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες. Μια οξεία αμυγδαλίτιδα τον κράτησε στο κρεβάτι με φριχτούς πόνους.

φωτογραφία Instagram

Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision όμως δεν χάνει το χαμόγελό του και ανακτά σιγά σιγά τις δυνάμεις του παρέα με τους χιλιάδες θαυμαστές του που δεν σταματούν να του κάνουν διαδικτυακή παρέα στέλνοντάς του μηνύματα για περαστικά και ζωγραφιές που εμπνεύστηκαν από τον ίδιο!

@akylas__ 👾🇬🇧Thank you so much for all your messages! I’ve been going through acute tonsillitis, which made it hard for me to speak, eat, and even drink water. Today I woke up feeling a bit better, and I truly wanted to say a big thank you again. You sent me so many messages and drawings, and it honestly made me smile. You’re here for me in both the good and the difficult moments, and I love you for that! 👾🇬🇷 Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό! 👾🧡👾🧡🥹🧡👾🧡👾 ♬ original sound - Akylas

«Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα»

Ο νεαρός τραγουδιστής μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που μοιράστηκε σε Instagram και TikTok μίλησε για την ασθένεια που τον ταλαιπωρεί. «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα και σας αγαπώ γι’ αυτό!»

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Στο βίντεο βλέπουμε τον Akyla στο σπίτι του, με ορό στο χέρι, αλλά ευτυχώς να χορεύει υπό τους ρυθμούς του «Ferto» και να χαϊδεύει τη γάτα του. Περαστικά να είναι όλα γιατί έχουμε και μια νίκη να φέρουμε στην Ελλάδα!