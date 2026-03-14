Φώτης Μεταξόπουλος για Akyla: «Αντιαισθητικό το θέαμα - Δεν μου άρεσε καθόλου»

Τη συμμετοχή του Akyla στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision σχολίασε ο γνωστός χορογράφος Φώτης Μεταξόπουλος, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του τόσο για το τραγούδι όσο και για τη σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη στο τραγούδι «Ferto».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο χορογράφος χαρακτήρισε το θέαμα «αντιαισθητικό», σημειώνοντας ότι δεν του άρεσε ούτε το τραγούδι ούτε η συνολική εικόνα του τραγουδιστή στη σκηνή.

«Για εμένα ήταν αντιαισθητικό το θέαμα. Δεν μου άρεσε καθόλου ούτε το τραγούδι ούτε το ντύσιμό του. Ειδικά το ντύσιμό του το βρήκα αλλοπρόσαλλο, ενώ και η χορογραφία δεν μου άρεσε. Σε αυτό το τραγούδι δεν θα έβαζα καθόλου χορογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στη Marseaux

Στη συνέχεια, ο Φώτης Μεταξόπουλος δήλωσε ότι προτίμησε τη συμμετοχή της Marseaux στον ελληνικό τελικό, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της ήταν πιο συγκροτημένη.

«Μου άρεσε περισσότερο η Marseaux. Ήταν πολύ καλή, σεμνή και όμορφη στη σκηνή και είχε και κίνηση. Θα μπορούσε να είναι αυτό το τραγούδι», είπε.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η κατεύθυνση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ο διαγωνισμός της Eurovision ευνοεί διαφορετικού τύπου εμφανίσεις.

«Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η Eurovision, μάλλον θα αρέσει περισσότερο αυτό που κάνει ο Akylas παρά αυτό που κάνει η κοπέλα. Εκεί βλέπουμε συχνά υπερβολές. Για εμένα αυτή η εξέλιξη είναι δραματική», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο ίδιος είναι «πουριτανός» στις καλλιτεχνικές του προτιμήσεις.

Τα σχόλια για τον Φωκά Ευαγγελινό

Ο χορογράφος αναφέρθηκε και στον Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει τη σκηνική επιμέλεια των ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision.

Όπως είπε, είχε διακρίνει από νωρίς το ταλέντο του.

«Του είχα δώσει συγχαρητήρια από την πρώτη δουλειά που έκανε. Κατάλαβα ότι θα πάει πολύ μπροστά και τού το είχα πει. Ο Φωκάς δεν εδραιώθηκε τυχαία - αυτά που έκανε είχαν αξία», σημείωσε.