Άγγελος Παπαδημητρίου: «Καλοί οι έρωτες, αλλά έχουμε και δουλειές»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24 και μίλησε για το τρακ που έχει όταν ανεβαίνει στη σκηνή, αλλά και για τους έρωτες της ζωής του. «Όταν βγαίνω πάνω στη σκηνή λέω ας πέθαινα τώρα! Θυμάμαι που τραγουδούσα στο Μέγαρο Μουσικής και λέω δεν κάνω πως λιποθυμώ, να το γλιτώσω, πάνω στη σκηνή! Είναι μεγάλο το τρακ.

Όταν όμως περάσεις την κόκκινη γραμμή, έχω μια τέτοια σιγουριά, το σώμα όπως μπαίνει μέσα. Ένα - δύο λεπτά, λέω, να κάνω πως λιποθυμώ, να το γλιτώσω. Τραγουδάγαμε Γιαννίρη θυμάμαι, πριν από 40 χρόνια. Θα πέθανα. Και μόλις γίνεται το πρώτο τραγούδι και βλέπεις τον κόσμο, «πετάει» και το καπάκι».

«Βολεύονται οι άνθρωποι μέσα στη στεναχώρια τους»

«Θα ήθελα πολύ να έχω πέσει στα πατώματα για έναν έρωτα, αλλά βαριέσαι, έχουμε και δουλειές, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Είναι θέμα εμπλοκής. Δηλαδή πόσο να μπλέξεις πια. Φεύγει μια σχέση και αρχίζουν και λένε…Τώρα έτσι θα ζήσεις; Αφού διαλέγεις αυτό... Όσο περνά ο χρόνος βλέπω μια κατανόηση, από τις φίλες μου ειδικά. Μου λένε πόσο δίκιο είχες για αυτό το θέμα. Πόσο δίκιο. Τώρα που μεγαλώσαμε.

Εμένα το σύνθημά μου είναι καλοί είναι οι έρωτες, αλλά έχουμε και δουλειές. Μην χάσουμε και τον μπούσουλα. Όλοι να φύγουμε σε ένα νησί, βέβαια εγώ, εσύ και το τηλέφωνο, αλλά είναι και άλλα θέματα. Ας πούμε να κάνεις ένα καλό φαγητό για τους φίλους σου να μαγειρέψεις. Δεν θα πρέπει να το υποτιμήσεις αυτό. Είμαι στεναχωρημένος σήμερα. Να το κάνεις. Μετά θα ’ρθει κάτι άλλο! Βολεύονται οι άνθρωποι μέσα στη στεναχώρια τους. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βολευτείς στο δράμα σου».