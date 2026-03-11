Μαρίνα Σπανού για κρίσεις πανικού: «Φτάνεις σε ένα πικ ευτυχίας και ξαφνικά είσαι μόνη στο κρεβάτι»

Η Μαρίνα Σπανού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή των Rainbow Mermaids και μίλησε για τις κρίσεις πανικού που πάθαινε και πώς κατάφερε να τις διαχειριστεί. «Ποτέ δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τις κρίσεις πανικού, το ξέρουμε όλοι μας, τη στιγμή που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, φυσικά, που μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα για να ανακουφιστείς αλλά όλο αυτό το πράγμα, το συσσωρευμένο άγχος, η πίεση, η μοναξιά, η τελειομανία μεταφράζεται σωματικά πολλές φορές.

Τις πάθαινα κυρίως μετά από ένα live. Φτάνεις δηλαδή σε ένα πικ ευτυχίας και ξαφνικά είσαι μόνη σε ένα κρεβάτι. Είναι ίσως από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αυτής της δουλειάς, όπως όλων τις δουλειές που έχουν έκθεση και παίρνεις αγάπη. Και η επόμενη ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το ίδιο βράδυ είσαι ακόμα ζεστός. Εγώ πάντα κάνω κάτι την επόμενη ημέρα, έχω κανονίσει κάτι».

«Δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια»

«Κάνω πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Έκανα από 17 χρόνων και συνεχίζω σταθερά. Ευτυχώς οι γονείς μου με μύησαν σ’ αυτό. Η κρίση πανικού με έκανε να ξεκινήσω γιατί έλεγα τι είναι αυτό το πράγμα; Όλο αυτό το άγχος πώς θα το διαχειριστώ; Χρειάζομαι βοήθεια! Το να ζητάς βοήθεια όταν πραγματικά πιστεύεις ότι τη χρειάζεσαι είναι κάτι που προσπαθώ να έχω μέσα μου όσο μεγαλώνω όλο και πιο πολύ. Δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια».