«Sing for Greece»: Σάρωσε η νίκη του Akylas με 30,5% - Τον είδαν 2.664.000 τηλεθεατές

Ρεκόρ τηλεθέασης σημείωσε ο Τελικός του «Sing for Greece» το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, αφού τις τελευταίες εβδομάδες ο Akylas με το «Ferto» (εντάξει και κάποιοι άλλοι διαγωνιζόμενοι) είχαν δημιουργήσει μεγάλο buzz γύρω από την ελληνική Eurovision και όσο έφτανε η μέρα, τόσο το ενδιαφέρον μεγάλωνε.

φωτογραφία NDP

Η επιτυχία σε αριθμούς

Το σόου της ΕΡΤ1 που παρουσίασαν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά έπιασε 30,5% στο δυναμικό κοινό (18-54 χρόνων) και για τουλάχιστον ένα λεπτό τον παρακολούθησαν 2.664.000 τηλεθεατές, γεγονός που το κατέταξε στην πρώτη θέση από το 2011, μεταξύ των 8 τελικών που έχει διοργανώσει η ΕΡΤ.

Η λάμψη και ο παλμός του Τελικού αποτυπώθηκε και στον πίνακα των μετρήσεων, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει στους άντρες 18-24 χρόνων στο 45% και την ΕΡΤ1 να είναι πρώτη σε όλα τα κοινά μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών.

Σε παιδιά και γυναίκες 18-34 χρόνων η τηλεθέαση άγγιξε το 43%, ενώ στους άντρες του ίδιου ηλικιακού γκρουπ το 34%. Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι -σε επίπεδο λεπτού- το μερίδιο τηλεθέασης στους άντρες 18-24 χρόνων έφτασε στο 74%. Στα υψηλά αυτά ποσοστά πρέπει να προστεθεί και το ERTFLIX όπου οι θεάσεις ξεπέρασαν τις 360.000 με το 60% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.

O τελικός έγινε viral και στα social media με το hashtag #SingForGreece να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Χ (πρώην twitter). To ραντεβού με την ΕΡΤ ανανεώνεται για τον προσεχή Μάιο όταν ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα ανέβει στη σκηνή για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βιέννη.

«Χτίσιμο» πρωτιάς

Δεν ήταν όμως μόνο ο Τελικός που άρεσε στο κοινό και ανέβασε την ΕΡΤ αρκετά ψηλά, το ίδιο συνέβη και με τους δύο Ημιτελικούς που προηγήθηκαν. Συγκεκριμένα, ο Α’ Ημιτελικός της ελληνικής Eurovision «Sing for Greece» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 έπιασε 15,3% στο δυναμικό κοινό (18-54 χρόνων) χαρίζοντας στην ΕΡΤ1 τη Νο1 θέση στη ζώνη της. Στους άντρες 18-34 χρόνων η τηλεθέαση έφτασε στο 19%, ενώ στις γυναίκες του ίδιου ηλικιακού γκρουπ το 24%. Στις γυναίκες 18-24 χρόνων τα ποσοστά άγγιξαν το 44%, ενώ τον διαγωνισμό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 1.630.000 τηλεθεατές.

Ο Β’ Ημιτελικός την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 άγγιξε το 17,9% στο δυναμικό κοινό (18-54) με την ΕΡΤ1 να είναι και πάλι πρώτη σε τηλεθέαση στη ζώνη της. Στις γυναίκες 18-34 χρόνων το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 25,6%, ενώ στους άντρες 18-34 χρόνων στο 22,5%.

Η απόφαση της ΕΡΤ να κάνει φέτος δύο Ημιτελικούς και τον Τελικό της βγήκε σε καλό, αφού τα τρία σόου ήταν -παρά τα όποια μικροπροβλήματα- άρτια, είχαν χιούμορ και ανέβασαν πολύ ψηλά τον πήχη και για τις επόμενες χρονιές, αφού πια καλομάθαμε και θέλουμε κάθε χρόνο την ίδια διαδικασία επιλογής του ελληνικού τραγουδιού που θα μας εκπροσωπεί στη Eurovision.