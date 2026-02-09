Μπέττυ Μαγγίρα: «Αυτά που θα κάνουμε στη Eurovision πιστεύω θα συζητηθούν»

Διανύουμε την εβδομάδα Eurovision και η ΕΡΤ θα κινείται σε ρυθμούς χορού και τραγουδιού μέχρι την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου όπου θα μάθουμε τον νικητή που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ο διαγωνισμό τον Μάιο στη Βιέννη.

Το «Sing for Greece 2026», που θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, σε καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21.00.

Τα τρία σόου θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Όπως… Ευρώπη

Οι βραδιές των Ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision. Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή. Κατά τη διάρκεια των τριών σόου, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» θα δώσουν οι special guest: η Klavdia θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό, η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό και ο Χρήστος Μάστορας στον Τελικό.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%) τα μέλη της οποίας προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Μετά από κάθε Ημιτελικό, θα παρακολουθούμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Οι παρουσιαστές

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά μίλησαν στην εκπομπή «Νωρίς - νωρίς» για αυτά που έχουν ετοιμάσει τις τρεις αυτές βραδιές, αλλά και για τη μεταξύ τους χημεία που θα βγάλουν στον αέρα. «Έχουμε βάλει χιούμορ στις καρτ ποστάλ μας σίγουρα και αυτό είναι καλό. Σίγουρα θα υπάρξουν και τα πειράγματα μεταξύ μας, δεν ετοιμάζουμε θεατρικό δρώμενο όμως, θα βγει αυθόρμητο. Σκέφτηκα, ωραία θα ήταν αντί να λέμε τα βιογραφικά που τα έχουν πει και όλα τα παιδιά, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ζήτησα τη βοήθεια της Μπέττυς και της Κατερίνας γιατί οι διαγωνιζόμενοι είναι 28 και μου την έδωσαν απλόχερα! Ήμασταν στα γυρίσματα και αυτοσχεδιάσαμε. Έβαζαν τα δικά τους, έβαζα κι εγώ τα δικά μου. Υπήρχε πολύ καλή διάθεση από όλους. Το κόνσεπτ είναι αυτό, το τι μπορεί να πάει στραβά το τελευταίο λεπτό ή πώς αντιδρά κάποιος ένα λεπτό πριν βγει στη σκηνή», είπε ο Καπουτζίδης.

«Η Eurovision είναι σόου, δεν γίνεται να μην είναι! Οι καρτ ποστάλ που γυρίσαμε και αυτά που λέγονται και κάνουμε με τον Γιώργο και την Κατερίνα πιστεύω θα συζητηθούν. Ήταν πολύ μεγάλος ο όγκος δουλειάς και έπρεπε όλα να γυριστούν μέσα σε δύο μέρες. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον έχουν τα παιδιά. Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, δεν μένει χρόνος για να κάνουμε εμείς πράγματα πολλά. Άρα τα κάνουμε μέσω των καρτ ποστάλ, αυτά τα μικροσκετσάκια, που είναι η παρουσίαση των παιδιών και για να σπάσουμε και λίγο τη σοβαρότητα του πράγματος, να μην έχουμε σοβαροφάνεια, γιατί είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού, ο οποίος το μόνο που θέλουμε να μας φέρει είναι χαρά, περηφάνια στη χώρα», σχολίασε η Μαγγίρα.

«Με ενθουσιάζει, είμαι πολύ ανυπόμονη και λίγο άγχος το έχω, αλλά επειδή εμένα η ειδικότητά μου είναι οι live παραστάσεις, όπου λειτουργώ πάρα πολύ με αυτοσχεδιασμό πάνω σε υπάρχον κείμενο, θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Και έχω δίπλα μου δύο επαγγελματίες πάνω στους οποίους μπορώ να βασιστώ απόλυτα, τους εμπιστεύομαι τελείως, είναι καταπληκτικοί, με χρόνια εμπειρίας. Με αυτό το τρίο νομίζω θα έπρεπε να έχουμε λίγο χώρο ο καθένας να είμαστε ο εαυτός μας και να βγάλουμε τη χημεία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας που είναι πάρα πολύ καλή», πρόσθεσε η Βρανά.

Οι συμμετέχοντες

O Akylas με το τραγούδι «Ferto» συνεχίζει να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με περίπου 51% και ακολουθεί ο good job Nicky με το «Dark Side of the Moon» στο 16%

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers