Eurovision - «Sing for Greece»: Στο 15,3% η τηλεθέαση του Α’ Ημιτελικού - Τον είδαν 1.630.000 άτομα

Υψηλά ποσοστά κατέγραψε ο Α’ Ημιτελικός της ελληνικής Eurovision «Sing for Greece» με την ΕΡΤ1 να είναι πρώτη στο δυναμικό κοινό (18-54 χρόνων) με 15,3%. Στα νεανικά κοινά (18-34 χρόνων) η τηλεθέαση κυμάνθηκε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα φτάνοντας στο 19% στους άντρες και στο 24% στις γυναίκες. Εντυπωσιακή ήταν εξάλλου η απήχηση του Α’ Ημιτελικού στις γυναίκες (18-24 χρόνων) με μερίδιο τηλεθέασης που έφτασε το 44%. Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.630.000 τηλεθεατές.

Μεγάλη ήταν και η απήχηση στο ERTFLIX με το 57% των θεάσεων να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα. Ο Α΄ Ημιτελικός έγινε viral και στα social media με τα hashtags #SingForGreece και #eurovisiongr να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του Χ (πρώην Twitter).

Ο Β’ Ημιτελικός, από τον οποίο θα προκύψουν οι επόμενοι 7 διαγωνιζόμενοι του Τελικού, έρχεται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21.00 στην ΕΡΤ1.

Θετικό το πρόσημο

Ο Α' Ημιτελικός της ελληνικής Eurovision ξεκίνησε φυσικά με την Klavdia και την «Αστερομάτα» της που πέρσι μας έφερε στην 6η θέση και αμέσως μετά είδαμε τους διαγωνιζόμενους να ερμηνεύουν με μοντέρνα ενορχήστρωση κάποιες από τις συμμετοχές της Ελλάδας στον διαγωνισμό. Ήταν ένα πολύ δυναμικό και νεανικό ποτ πουρί γεμάτο φρεσκάδα που αναδείκνυε ακόμη και συμμετοχές που έχουμε στείλει και ελαφρώς... ντρεπόμασταν γι' αυτές!

Οι τρεις παρουσιαστές έδεσαν απόλυτα μεταξύ τους. Η Μπέττυ Μαγγίρα με την κατακόκκινη τουαλέτα της έλαμπε, ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν αυτό που ακριβώς περιμέναμε να δούμε, όμως η παρουσία της Κατερίνας Βρανά ήταν ιδιαίτερα σημαντική γιατί πέρα από το χιούμορ της έφερε μια εικόνα συμπερίληψης των ΑμεΑ που σπάνια βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση (αλλά και στην κοινωνία) και στάθηκε ισότιμα απέναντι από τους άλλους παρουσιαστές! Επιτέλους...

Οι «καρτ ποστάλ» που βλέπαμε πριν από κάθε τραγούδι είχαν χιούμορ, ήταν γρήγορες και έξυπνες και έδωσαν έναν διαφορετικό τόνο και μια πάσα από τραγούδι σε τραγούδι χωρίς περιττές φλυαρίες και κρυάδες που έχουμε ζήσει άλλες χρονιές.

Στο φινάλε όμως το σόου… φρέναρε λίγο και άρχισε να γίνεται κουραστικό. Η Μαγγίρα ανακοίνωνε με αργό και βασανιστικό τρόπο ποιοι 7 πέρασαν στον τελικό, ενώ αργότερα η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον Τελικό -που έκανε ο Καπουτζίδης- είχε ρυθμούς χελώνας! Αλλά ας είναι. Μετά από καιρό είδαμε μια αξιοπρεπή ελληνική Eurovision!