Νίκος Μαστοράκης για Γιώργο Καπουτζίδη: «Ανόητα τα κείμενά του, το γράψιμο το κάνει στην τουαλέτα πια»

Μετά την σαρωτική νίκη του Akyla που με το dance τραγούδι του με τίτλο «Ferto», αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού Sing for Greece και πήρε το «χρυσό» εισιτήριο για τη Eurovision, πολλοί είναι αυτοί - άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, παρουσιαστές και όχι μόνο- που σχολιάζουν το τραγούδι και την εμφάνισή του, όπως και την διοργάνωση Sing for Greece. Ο Νίκος Μαστοράκης, γνωστός για τα καυστικά του σχόλια, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

AKYΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΣ

«Χρειαζόταν να κάνουν δυο ημιτελικούς για να στείλουν στη Βιέννη έναν underground viennoise; Aφού φαινόταν από τον πρώτο ημιτελικό. Τώρα βέβαια, η λογική λέει ότι μια δημόσια τηλεόραση που έχει δώσει σε δυο ακατάλληλες ξινές και παρωχημένες καθημερινό prime time πολιτικό πρόγραμμα, έπρεπε η ίδια της αισθητική να εκπροσωπηθεί και με το Ferto. Ως φανατικός του classic rock, παρ' όλο που αντιπαθώ το είδος της μουσικής που εκπροσωπεί ο Ακύλας, αναγνωρίζω ότι έχει σπάνια ενέργεια και για το είδος του, έκδηλο ταλέντο. Για να δούμε, θα το φέρει;

Υ.Γ. Ο τελικός διανθίστηκε ξανά από τα ανόητα κείμενα του Καπουντζίδη, καθώς ανοήτως τα ερμήνευαν κι εκείνος και οι δυο παρουσιάστριες. Ο άνθρωπος από τις πόλλες δουλειές που αναλαμβάνει, το γράψιμο το κάνει στην τουαλέτα πια».