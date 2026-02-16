Καίσαρης: «Στη Μύκονο μου έκλεψαν ένα πανάκριβο ρολόι και είπα στις εφημερίδες ότι ήταν ψεύτικο»

Τον γνωστό επιχειρηματία Κώστα Καίσαρη είχε καλεσμένο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ο οποίος δεν δίστασε αρχικά να παραδεχθεί ότι είχε τους ενδοιασμούς του όταν του έγινε η πρόταση να έρθει ως καλεσμένος στο «The Tonight Show»

«Πρώτα απ’ όλα είπα στη γραμματέα μου να στείλουμε τηλεγράφημα για τη μητέρα σου, που λυπάμαι πολύ γιατί η μάνα είναι μάνα. Δεύτερον, έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να πάω τώρα, είναι για παιδάκια από 15 έως 90. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι πετυχημένος άνθρωπος... για να το συζητήσουμε.

Και εκεί επάνω στη συζήτηση, έκανα και εγώ αυτές τις μέρες λόγω του βιβλίου επαφές με ορισμένους δημοσιογράφους… Σρόιτερ, Χατζηνικολάου, Σία… Όποιον ρώτησα από αυτούς αν πρέπει να έρθω, τρελάθηκαν όλοι, «αυτός έχει ακροαματικότητα» είπε χαρακτηριστικά.

Μίλησε όμως και για την οικογένειά του: «Η κακία ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι έβλεπαν την οικογένειά μου, που έχω μια αριστουργηματική οικογένεια και τη ζηλεύανε. Έκαναν ορισμένοι μεγάλη προσπάθεια να τη διαλύσουν. Δεν μπορούσαν όμως, η οικογένεια έχει ρίζες βαθιές»

Ο Κώστας Καίσαρης εξήγησε επίσης ότι εκτός από τα βιολογικά του παιδιά, νιώθει ως παιδιά του και τα παιδιά των συζύγων του από προηγούμενους γάμους. «Φυσιολογικά από μένα είναι τρία τα παιδιά. Αλλά από τον γάμο μου είναι πέντε. Ο λόγος είναι ότι η πρώην γυναίκα μου είχε έναν γιο, τον Δημήτρη, τον έκανα Καίσαρη ενώ δεν ήταν Καίσαρης. Στον δεύτερο γάμο μου, η γυναίκα μου είχε από προηγούμενο γάμο, μία κόρη θεά, κούκλα. Πάει κι αυτή μέσα στο πακέτο... πέντε λέω. Τώρα, όλοι αυτοί έχουν κάνει και δέκα εγγόνια. Όλα τα παιδιά μου είναι κούκλοι και πολύ καλά παιδιά και πολλοί από αυτούς ασχολούνται σήμερα και με το μαγαζί».

Ο Κώστας Καίσαρης είπε μεταξύ άλλων: «Στη Μύκονο μου έκλεψαν από το χέρι ένα πανάκριβο ρολόι που φορούσα. Είπα στις εφημερίδες ότι ήταν ψεύτικο και έτσι τους έπιασαν πάνω στην πώληση».