Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τη μητέρα της: «Είχε παιδεία, δεν ήταν ένα κούφιο πράγμα στο σπίτι»

Για την μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, μίλησε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» και εξήγησε ότι ήταν πάντα μπροστά από την εποχή της και ότι ήταν μια γυναίκα με αναζητήσεις και ενδιαφέροντα.

«Η μητέρα μου ήταν και είναι ένας άνθρωπος καταρχάς με ψυχή και καθαρότητα. Έλεγε την αλήθεια της, ήταν πολύ τσαμπουκάς, ήταν ευγενική και είχε τρόπους. Είχε παιδεία, διάβαζε φιλοσοφία και φιλολογία, ξένη και ελληνική λογοτεχνία. Δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος που ήταν στα φώτα της δημοσιότητας και ήταν ένα κούφιο πράγμα στο σπίτι. Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει. Δεν ακολουθούσε κάτι που ήταν μόδα ή επειδή έτσι έπρεπε ή της το έθετε η κοινωνία.

Και πάντα αυτό μου έλεγε «Θα κάνεις πάντα αυτό που θες και νιώθεις χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Δεν θα κάνεις αυτό που θέλουν οι περισσότεροι. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δεν σκέφτονται, πάνε με το τσούρμο». Αγαπούσε πάρα πολύ τα γυρίσματα που είχε με τον Αλεξανδράκη, με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με τους ανθρώπους δηλαδή που εκτιμούσε βαθύτατα. Ήταν ένα αέρινο πλάσμα, δεν προσποιούνταν ούτε το έπαιζε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και στο σπίτι ήταν περιποιημένη αλλά όχι στημένη. Σταρ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι και δεν είναι όλοι σταρ επειδή είναι καλλιτέχνες» είπε χαρακτηριστικά η κόρη της.