Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω»

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος κλείνει σήμερα τα 92 και η κόρη του, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram. Με λόγια από καρδιάς, μίλησε για την σχέση τους που έχει περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα αλλά και για τον δυναμικό χαρακτήρα του γνωστού ποινικολόγου.

«Χρόνια καλά μπαμπά…92.Έχεις ζήσει πολλά. Φουρτούνες, χαρές, εντάσεις, μάχες, ήττες, επιτυχίες, απώλειες, πόνους…Πολλά!

Μάχιμος δικηγόρος 60 χρόνια και. Τώρα απέχεις, αλλά το μυαλό σου είναι δυνατό.

Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις, δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω. Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό. Είμαι παιδί σου. Αλλά όχι εσύ. Ούτε τα θέλω σου, ούτε τα πιστεύω σου.

Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω. Νομίζω το έχω καταφέρει. Δεν ξέρω πως πέρασαν τόσα χρόνια. Τόσο γρήγορα. Πότε ήμουνα μικρή και σε έβλεπα να κινείσαι παντού και πάντα.

Ποτέ διακοπές. Ποτέ δεν σταμάταγες! Μέσα σε όλα. Αεικίνητος! Εφυής. Δύσκολος. Έντονος. Τώρα πια άλλη ΖΩΗ. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός.

Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα! Εύχομαι να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι από δω και πέρα που θα σε κάνει να ηρεμήσεις και να αισθανθείς όπως πρέπει!».