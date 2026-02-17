Σωτήρης Τζεβελέκος: Δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής ούτε ζήλευα συναδέλφους που «έσκιζαν»

Η εκπομπή «The 2Night Show» είχε καλεσμένο τον Σωτήρη Τζεβελέκο που μίλησε για την πορεία της ζωής του και το επάγγελμα του ηθοποιού, εξηγώντας αρχικά:

«Δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής. Ήταν πάνω από όλα η οικογένεια. Εγώ κοιτούσα τη δουλειά μου. Δεν με ένοιαζε τι γινόταν πίσω από τις πόρτες, τα παράθυρα και τα παρασκήνια.

Πάντοτε, επειδή μεγάλωσα σε οικογένεια, είχα πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά την οποία λατρεύω. Πρώτα ήθελα η οικογένειά μου να είναι καλά, να σπουδάσει το παιδί μου. Το επάγγελμά μου ήταν βιοποριστικό για εμένα. Είμαι ένας άνθρωπος που έβαζα κάτω το κεφάλι και δούλευα. Δεν ένιωσα ποτέ ζήλια για συναδέλφους μου που έσκιζαν. Κοίταζα όμως τους πιο παλιούς, όχι για να τους μιμηθώ, αλλά για να δω τι κόλπα κάνανε. Έβαζα στόχους».

Για τον γάμο του αποκάλυψε: «Δεν παντρεύτηκα μικρός. Την ταλαιπώρησα την Εφούλα. Είχαμε 9 χρόνια δεσμό. Από το 1972 ήμουν με την Έφη και την παντρεύτηκα το 1981. Είναι σπουδαία γυναίκα, μια κούκλα. Σπούδασε φωτομοντέλο και ήταν επιτυχημένο μοντέλο. Τη γνώρισα στο σπίτι του Σακελλάριου, κάναμε κάτι σκετσάκια τότε. Την καψουρεύτηκα.

Έχουμε και μια κόρη, που ζει στην Αγγλία. Δεν έγινε ηθοποιός, δεν έδειξε τέτοια σημάδια. Ποτέ δεν της είπα όχι. Εγώ ήθελα να είναι το παιδί μου χαρούμενο και να είναι καλά».



Και συνέχισε: «Το 2008 πήρα τη σύνταξή μου. Σταμάτησα 63 ετών. Ήθελα μόνο να ασχοληθώ με την οικογένειά μου. Υπήρξαν κάποιες δουλειές και δεν μου άρεσαν. Σιγά σιγά απομακρύνεσαι κι από τη δουλειά... Αν επέστρεφα, δεν παίζει ρόλο το μήκος του ρόλου αλλά να έχει ουσία. Όχι μόνο για παρουσία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο γνωστός ηθοποιός παραδέχθηκε: «Δεν ισχύει ότι σταμάτησα τη δουλειά για να γίνω ταξιτζής. Πήρα την άδεια και δούλευα παράλληλα και στα δύο. Για 3 χρόνια, από το 1996 ώς το 1999 είχαμε ταξί και δουλεύαμε μαζί με την Έφη τη γυναίκα μου».