Μαρίνα Καλογήρου: «Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν επιλέγει τους ίδιους ηθοποιούς στις δουλειές του»

Η Μαρίνα Καλογήρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τη συνεργασία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στη δραματική ταινία «Αν» το 2012, που αποτέλεσε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο σινεμά. «Η ταινία που είχαμε κάνει μαζί με τον Χριστόφορο, το «Αν», φάνηκε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία και σταθμός στην πορεία μου.

Για μένα, δεν ήταν όμως κάτι διαφορετικό. Εννοώ ότι εγώ σε όλους τους ρόλους μου, σε όλες τις δουλειές, μπαίνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Απλώς, ναι, ήταν το πρώτο τόσο πολύ εμπορικό πράγμα που έκανα».

«Ο Χριστόφορος έχει αστέρι»

Η ηθοποιός εξέφρασε την επιθυμία της να δουλέψουν και πάλι μαζί, αλλά αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί, καθώς -όπως είπε- ο Παπακαλιάτης προτιμά να αλλάζει τους συνεργάτες του κάθε φορά που δημιουργεί κάτι νέο, ώστε να πειραματίζεται ο ίδιος και το κοινό να μην βαριέται νιώθοντας πως ξέρει από πριν τι πρόκειται να δει.

«Το «Maestro» σκίζει και το αξίζει αυτό ο Χριστόφορος, γιατί έχει αστέρι! Φυσικά θα συζητούσα ξανά μια συνεργασία μαζί του, αλλά ο Χριστόφορος φροντίζει να μην παίρνει πολύ συχνά -δηλαδή εκτός από τη Μαρία Καβογιάννη- γενικά δεν επιλέγει εύκολα τους ίδιους ηθοποιούς. Πολύ δύσκολα.

Δηλαδή πρέπει τώρα να είναι ένας ρόλος κομμένος και ραμμένος πάνω σου, αλλιώς επιλέγει διαφορετικούς συνεργάτες. Πάντα ήταν έτσι».