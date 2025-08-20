Μαρίνα Καλογήρου: «Μαμά, τώρα που ο μπαμπάς είναι παντού, εγώ όταν παίζω με τα κύματα παίζω μαζί του»

Η «Τελευταία παράσταση», η σειρά του ALPHA για τη ζωή της Έλλης Λαμπέτη, που γυρίστηκε το 2006 ήταν κάτι πολύ σημαντικό για τη Μαρίνα Καλογήρου. Εκεί γνώρισε τον διευθυντή φωτογραφίας Τάσο Ζαφειρόπουλο, τον μετέπειτα σύντροφό της με τον οποίο μερικά χρόνια αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον Λοΐζο. Στις 20 Αυγούστου 2015 όμως εκείνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 χρόνων βυθίζοντάς τη στο πένθος.

Στο φως

Δέκα χρόνια μετά η Καλογήρου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του παιδιού της στο Instagram, ανάρτηση που συμπεριέλαβε μέσα και τον γιο της… Έγραψε χαρακτηριστικά μιλώντας μέσα από την ψυχή της: «Εκείνο το πρωινό η θάλασσα ήταν έτσι. Ένα εκτυφλωτικά λαμπερό πρωινό… Και ο Λο, που ήταν τότε 6,5 χρόνων, είπε: δηλαδή μαμά, τώρα που ο μπαμπάς είναι παντού, εγώ όταν παίζω με τα κύματα παίζω μαζί του… Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο φως».

Ο -έφηβος- σήμερα γιος της, ο Λοΐζος, ήρθε στη ζωή το 2009 και η Καλογήρου του έχει μεγάλη αδυναμία. «Ο Τάσος, αυτό που κυρίως έδινε στο παιδί ήταν πολλή αγάπη. Αυτό συνεχίζω να κάνω, που έτσι κι αλλιώς το έκανα, να του δίνω όσο πιο πολλή αγάπη μπορώ», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της…