Χρήστος Βαλαβανίδης: Το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα - Δείτε φωτογραφίες

Η τελευταία παράσταση του Χρήστου Βαλαβανίδη δόθηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Η οικογένεια και οι φίλοι του εκλιπόντα παραβρέθηκαν για να τιμήσουν τον άνθρωπό τους.

Στο πλευρό της συζύγου του, Ασπασίας Κράλλη, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- ο Δημήτρης Πιατάς, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παντελής Καναράκης και ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Δημήτρης Πιατάς / φωτογραφία NDP

Σπύρος Μπιμπίλας, Δημήτρης Φραγκιόγλου / φωτογραφία NDP

Ζωή Κωνσταντοπούλου / φωτογραφία NDP

Παντελής Καναράκης / φωτογραφία NDP

Θλίψη σε συναδέλφους και κοινό

Ο Χρήστος Βαλαβανίδη έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ λίγο πριν από τις γιορτές είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί εξαιτίας ενός καρδιολογικού προβλήματος.

Μετά το εξιτήριο είχε δηλώσει πως ξεπέρασε την περιπέτεια της υγείας του, γι’ αυτό και η είδηση του θανάτου του αιφνιδίασε τους συναδέλφους του, αλλά και το κοινό που τον αγάπησε…