Χρήστος Βαλαβανίδης: Την Τετάρτη (11/3) το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο ηθοποιό

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο ηθοποιό Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Ο ηθοποιός πέθανε το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή τις επόμενες ημέρες και να προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ λίγο πριν από τις γιορτές είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Μετά το εξιτήριό του, σε δηλώσεις που είχε κάνει, έδειχνε να έχει ξεπεράσει τη δυσκολία, γεγονός που έκανε τον θάνατό του να αιφνιδιάσει πολλούς. Την είδηση για την ημέρα και τον τόπο της αποχαιρετιστήριας τελετής γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας. Όπως ανέφερε, το τελευταίο «αντίο» θα ειπωθεί την Τετάρτη στις 12:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Στην ανάρτησή του, ο Μπιμπίλας μοιράστηκε και μια προσωπική ανάμνηση από την περίοδο της πανδημίας, όταν, όπως έγραψε, ο Βαλαβανίδης μαζί με τη σύζυγό του, Ασπασία Κραλλη, έφερναν ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να μοιραστεί σε συναδέλφους που είχαν ανάγκη. «Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη… Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας», έγραψε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μπιμπίλας.