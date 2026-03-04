Θρασύβουλος Γιάτσιος: Το τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο

Στο Α’ Νεκροταφείο έπεσε η αυλαία για τον Θρασύβουλο Γιάτσιο, τον άνθρωπο που υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από το 2008. Αποτέλεσε μία εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο των Τεχνών, με πολυετή εμπειρία και σημαντική συμβολή στον πολιτισμό και στο θέατρο.

Το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι και συνεργάτες από τον καλλιτεχνικό χώρο με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα καλούνται να συνεχίσουν το δικό του έργο.

Στο νεκροταφείο παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η Ζέτα Δούκα και ο Γιώργος Κιμούλης. Η ηθοποιός είχε κατηγορήσει τον συναδελφό της για ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον έκρινε ένοχο και του είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Πλούσιο βιογραφικό

Ο Θρασύβουλος Γιάτσιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον κέρδισε ο Κινηματογράφος και έτσι βρέθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου εργάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου και Μάρκου Δοξιάδη, θέση που διατήρησε για δέκα χρόνια. Εν συνεχεία, διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, υπογράφοντας σειρά σημαντικών καλλιτεχνικών επιτυχιών.

Η έναρξη του «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» έγινε το 2008 με την παράσταση «Βιοπαλαιστής στη στέγη». Αξιοσημείωτη επιτυχία σημείωσε η παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη», ένα έργο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συμπληρώνοντας τρία χρόνια συνεχών παραστάσεων (2014-2017), επιβεβαιώνοντας την αλάνθαστη καλλιτεχνική του διαίσθηση.

Το έργο του περιλαμβάνει πολλές ακόμη επιτυχημένες παραγωγές, όπως «100 χρόνια από τη γέννηση του Νίνο Ρότα» (2011), «Nίκη» (2017), «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ - Η ζωή του όλη» (2018), «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (2018), «Όλιβερ Τουίστ» (2019), «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» (2019), «Ζορμπάς» (2022), «Το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας» (2023).

Ξεχωριστή θέση κατέχει, επίσης, η βραβευμένη από το κοινό του Αθηνοράματος παράσταση «Η ετυμηγορία» (2024), όπως επίσης και η φετινή μας παραγωγή «Το μεγάλο μας Τσίρκο» (2025), έργο που αποτέλεσε προσωπικό του στοίχημα.

Ιδιαίτερη καλλιτεχνική σφραγίδα άφησε στο θέατρο για παιδιά με τις παραστάσεις «Οι Άθλιοι» (2024) και «Η Παναγία των Παρισίων» (2025).