Βαλεντίνο: Tο τελευταίο χειροκρότημα στον εμβληματικό σχεδιαστή - Πλήθος διασήμων στην κηδεία

Αυτή τη στιγμή - 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας - τελείται η κηδεία του Βαλεντίνο Γκαραβάνι στην επιβλητική Βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), στην Piazza della Repubblica, ενώ στη λιτή τελετή είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα. Στη συνέχεια, ο Valentino θα αναπαυθεί στο νεκροταφείο Flaminio - Prima Porta, όπου ολοκληρώθηκε η δημιουργία του οικογενειακού τάφου πριν λίγο καιρό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες o τάφος είναι κυκλικός, με βιτρό και αειθαλή φυτά. Η γραμμή του και το όλο σχεδιο είναι απλό, λιτό, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Περίπου 300 πολίτες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ναό και άλλοι 750 μέσα στο ναό μεταξύ αυτών η ιστορική διευθύντρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η Αν Χάθαγουέι, η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο Τομ Φορντ, αμέτρητα μοντέλα και άνθρωποι της μόδας.

Reuters

Ο ιστορικός συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή Τζανκάρλο Τζιαμέτι πρόκειται να διαβάσει ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του στερνό αντίο στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω απο εξήντα χρόνια ζωής και επιτυχιών.

Τζανκάρλο Τζιαμέτι, reuters

Θυμίζουμε ότι θρυλικός μετρ που σφράγισε με τις δημιουργίες του την ιταλική μόδα, έφυγε από την ζωή την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.