Βαλεντίνο: Ποιος θα κληρονομήσει την αυτοκρατορία αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Μια κληρονομιά ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων άφησε πίσω του ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι, ο 93χρονος αυτοκράτορας της μόδας της Ιταλίας όπως τον χαρακτήρισαν πολλοί, που πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 2026 στη κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιουσία του περιλαμβάνει όχι μόνο τα κέρδη από την επωνυμία του, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του, αλλά και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του. Στην κατοχή του είναι μια ρωμαϊκή βίλα, ένα κάστρο στη Γαλλία, μια έπαυλη του 19ου αιώνα στο Λονδίνο, ένα ελβετικό σαλέ και ένα ρετιρέ στο Μανχάταν. Το 1990, είχε επίσης ιδρύσει και την Accademia Valentino, έναν πολιτιστικό χώρο στη Ρώμη, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για να φιλοξενεί φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Δεδομένου μάλιστα ότι ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι δεν είχε παιδιά, για να προστατεύσει την περιουσία του είχε δημιουργήσει ιδιωτικά καταπιστεύματα με τον μακροχρόνια συνεργάτη και σύντροφό του, Τζανκάρλο Τζιαμέτι. Ο διασυνοριακός σχεδιασμός περιουσιακών στοιχείων και το ιταλικό δίκαιο κληρονομιάς αποτέλεσαν το πλαίσιο για τη διατήρηση της κληρονομιάς και του πλούτου του Βαλεντίνο Γκαραβάνι.

Να θυμίσουμε ότι από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1990, ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι και ο Τζανκάρλο Τζιαμέτι κυριάρχησαν στον κόσμο της μόδας και απέκτησαν μεγάλη περιουσία, ενώ το 1998, το δίδυμο πούλησε το brand Valentino για περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια στην HdP, έναν ιταλικό όμιλο.