Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα για τον Valentino: Πλήθος κόσμου στο ιστορικό ατελιέ στη Ρώμη

Σειρές από λευκά τριαντάφυλλα και κρίνα παρατάσσονται έξω από το ιστορικό ατελιέ του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο στην Πιάτσα Μινιανέλι στη Ρώμη, όπου εκτίθεται σε διήμερο λαϊκό προσκύνημα το ξύλινο φέρετρό του, με αγαπημένα του πρόσωπα να το πλαισιώνουν.

Ο διάσημος σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έχοντας γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στον κόσμο της μόδας.

«Είναι ένας τέλειος, απλός, νηφάλιος φόρος τιμής όχι μόνο σε έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη αλλά και σε ένα ευγενικό, υπέροχα εκλεπτυσμένο άνθρωπο», δήλωσε η 75χρονη Τζούλια Καρράρο στο AFP, πρώην προσωπική βοηθός του «Αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας.

Συνεργάτες του Valentino έξω από το ατελιέ / Reuters

Ο σχεδιαστής, ο οποίος ίδρυσε τον οίκο μόδας του το 1960, έντυσε μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του κόσμου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Τζούλια Ρόμπερτς, η Σάρον Στόουν, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Νάνσι Ρίγκαν.

Πάνω στο κλειστό φέρετρο τοποθετήθηκε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και δίπλα από αυτό στεκόταν ο στενότερος συνεργάτης του, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, του οποίου η επιχειρηματική οξυδέρκεια βοήθησε την εταιρεία να αποκτήσει παγκόσμια φήμη.

Chegada do corpo do estilista Valentino Garavani à sua Maison na Praça Mignanelli, no centro de Roma (Itália), para o velório público de 2 dias 🙏🌹 pic.twitter.com/X6dPwuzqDQ — Maicon Souza (@MaiconSouza_) January 21, 2026

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, Αλεσάντρο Μικέλε, ο οποίος νωρίτερα απέτισε φόρο τιμής στη «σπάνια ευαισθησία» του σχεδιαστή, είναι επίσης παρών.

«Rosso Valentino»

Αν και ο Valentino αγαπούσε το λευκό, ήταν ίσως περισσότερο γνωστός για τα φορέματά του σε ένα έντονο «κόκκινο» χρώμα.

«Είναι ένα κόκκινο με τις πιο ανοιχτές πινελιές πορτοκαλί και ματζέντα», δημιουργήθηκε αφότου ο σχεδιαστής είδε μια γυναίκα με κόκκινο φόρεμα σε μια όπερα στη Βαρκελώνη και «την χρησιμοποίησε ως έμπνευσή του», δήλωσε η Καρράρο στο AFP.

Ο θάνατος του Valentino έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο ενός άλλου μεγάλου Ιταλού σχεδιαστή, του Giorgio Armani, και μαζί με τα λουλούδια που αφέθηκαν έξω από το ατελιέ υπήρχε ένα σημείωμα που υποδήλωνε ότι οι δυο τους θα σχεδίαζαν πλέον ρούχα για αγγέλους.



Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, πλήθος κόσμου έχει σπεύσει στο ιστορικό ατελιέ για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο σχεδιαστή μόδας.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Valentino / Reuters