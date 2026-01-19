Θλίψη στη βιομηχανία της μόδας: Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο σχεδιαστής Βαλεντίνο

Ένας από τους τελευταίους αυτοκράτορες της μόδας, δεν είναι πια εδώ... Ο διάσημος σχεδιαστής Βαλεντίνο, απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών, στη Ρώμη, σκορπίζοντας θλίψη στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας, όπου μεσουράνησε για δεκαετίες.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς λάτρης της μόδας για να καταλάβει το τεράστιο κενό που αφήνει στον χώρο, λίγους μήνες μάλιστα μετά τον θάνατο του θρυλικού Giorgio Armani.

Η φήμη του Valentino, που έχασε τη μάχη για τη ζωή, όπως μετέδωσε η ιταλική La Reppublica, ξεπερνά τις μόδες, τα γούστα, ακόμη και τις γενιές. Όλοι γνωρίζουν ποιος ήταν και όλοι γνωρίζουν πώς οι δημιουργίες και οι ιδέες του διαμόρφωσαν τη μόδα. «Τι επιθυμούν οι γυναίκες; Να είναι όμορφες». Σε αυτές τις φράσεις συνόψιζε το όραμά του, αυτό που τον καθοδήγησε από το 1959, τη χρονιά που ίδρυσε τον οίκο μόδας του στη Ρώμη, έως το 2007, όταν επέλεξε να συνταξιοδοτηθεί.

Ακόμα και πριν από τη μόδα, τις επιδείξεις και τα κόκκινα χαλιά, ο Βαλεντίνο στόχευε να κάνει τις γυναίκες όμορφες. Πάντα το καταλάβαιναν αυτό και για αυτόν τον λόγο τον ανέβασαν στον Όλυμπο των δημιουργών από την πρώτη στιγμή.

Η θρυλική ζωή του Βαλεντίνο

Η ζωή του Βαλεντίνο είναι θρυλική. Γεννημένος στη Voghera στις 11 Μαΐου 1932, από παιδί γοητεύτηκε από το κυνήγι της ομορφιάς.

Μια από τις θρυλικές ιστορίες είναι η επιφοίτηση που είχε όταν, ως έφηβος, συνόδευσε την οικογένειά του στην Όπερα της Βαρκελώνης. Εκεί, περιτριγυρισμένος από δεκάδες κομψές κυρίες ντυμένες στα κόκκινα, συνειδητοποίησε πόσο πολύ ταίριαζε αυτό το χρώμα σε όλους. Εκείνη τη στιγμή, το επέλεξε ως το χρώμα-υπογραφή του, για πάντα.

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να περιορίσει την κληρονομιά του σε μια απλή απόχρωση. Αφού σπούδασε στο Μιλάνο, το 1949 μετακόμισε στο Παρίσι, όπου φοίτησε στην École des Beaux-Arts στο Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Ήταν πολύ νέος, μόλις 17 ετών, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει: εκείνη την εποχή, οι Ιταλοί δεν ήταν ιδιαίτερα σεβαστοί στη Γαλλία, αλλά εκείνος ήταν πολύ καλός για περάσει απαρατήρητος.

Κέρδισε το βραβείο Woolmark (το ίδιο που εκτόξευσε τις καριέρες του Yves Saint Laurent και του Karl Lagerfeld, του αγαπημένου του φίλου), ξεκίνησε με μια πρακτική άσκηση στον Jean Dessés και στη συνέχεια μετακόμισε για να εργαστεί για τον Guy Laroche, τον οποίο γνώρισε στο ατελιέ.

Αλλά αυτό δεν του ήταν αρκετό: το 1959 επέστρεψε στην Ιταλία και μετακόμισε στη Ρώμη, τότε το λίκνο της ιταλικής υψηλής ραπτικής. Οι πρώτες «επίσημες» φωτογραφίες τον δείχνουν να δουλεύει στο νυφικό της αδερφής του, ενώ ένα από τα πρώτα του ντυσίματα ήταν ένα φόρεμα μέχρι το γόνατο καλυμμένο με τριαντάφυλλα από τούλι που κυμαίνονταν από ροζ έως κόκκινο, ένα διακοσμητικό στοιχείο που θα επέστρεφε με τα χρόνια.

Το 1960, στη Via Veneto, γνώρισε τον Giancarlo Giammetti, έναν 22χρονο φοιτητή αρχιτεκτονικής. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά που οδήγησε στη δημιουργία μιας από τις πιο σημαντικές, σταθερές και καρποφόρες συνεργασίες στον κόσμο της μόδας: ο Βαλεντίνο μπορούσε να αφοσιωθεί πλήρως στη μόδα του, έχοντας τον σύντροφό του στο πλάι του. Μαζί, ήταν ασταμάτητοι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Η καθοριστική στιγμή

Το 1962, η μάρκα έκανε το ντεμπούτο της στη Φλωρεντία, αλλά η στιγμή που ο Βαλεντίνο μετατράπηκε από σημαντικός οίκος μόδας σε σύμβολο μιας εποχής ήρθε το 1967, όταν παρουσίασε μια συλλογή από ολόλευκες δημιουργίες. Η ώρα της επίδειξης ήταν η χειρότερη: ήταν η τελευταία της τελευταίας ημέρας, οι ξένοι αγοραστές και ο Τύπος είχαν ήδη φύγει. Αλλά κυκλοφόρησε η φήμη ότι η ευκαιρία δεν έπρεπε να χαθεί, και στο τέλος, όλοι έμειναν, μόνο γι' αυτόν. Ο Βαλεντίνο θα θυμόταν αργότερα πόσο φοβόταν στην ιδέα της εξάλειψης του χρώματος σε μια εποχή που κυριαρχούσαν οι χίπις και η ψυχεδέλεια, αλλά ήταν σίγουρος γι' αυτό που έκανε. Ένας θρίαμβος.

Σταδιακά, όλα τα αστέρια του παγκόσμιου θεάματος και όχι μόνο έγιναν πρώτα πελάτισσές του και μετά φίλες του. Κορίτσια, ντίβες, τραγουδίστριες, εστεμμένες: όλα αργά ή γρήγορα κατέληξαν, στην αυλή του «αυτοκράτορα». Η Τζάκι Κένεντι φόρεσε ένα από τα φορέματά του τόσο στην κηδεία του πρώτου της συζύγου, Τζον Κένεντι, όσο και στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση (από την ίδια τη συλλογή Bianca): «Δεν είχαμε ιδέα, απλώς ξέραμε ότι είχε αγοράσει μερικά φορέματα», θα αφηγούνταν ο Giammetti χρόνια αργότερα. «Έπειτα, ένα πρωί μας ξύπνησαν δημοσιογράφοι, τρελοί, που ήθελαν να μάθουν τα πάντα για τον γάμο».

Η Τζάκι έγινε ένα από τα πιο κοντινά άτομα στον ράφτη, σχεδόν σαν την ανεπίσημη μούσα του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας του Βαλεντίνο να ντύνει γυναίκες είναι ένα από τα πιο διάσημα φορέματα της Τζάκι, ένα είδος σάρι με έναν ώμο σε σατέν Duchesse σε χρώμα μέντας με κρυστάλλινα άκρα: αφού το φόρεσε, η Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε το ίδιο στυλ στα Όσκαρ του 2002. Δύο καλλονές που ήταν εντελώς αντίθετες, αλλά το φόρεμα έδειχνε υπέροχο και στις δύο.



Ο χωρισμός

Παρά το γεγονός ότι η ρομαντική τους σχέση έληξε μετά από δέκα χρόνια, το 1970, ο Βαλεντίνο και ο Giammetti παρέμειναν πολύ δεμένοι: η σχέση τους έγινε μια συνεχώς αυξανόμενη οικογένεια, στην οποία με την πάροδο του χρόνου προστέθηκαν φίλοι, σύντροφοι, εγγόνια και παιδιά.

Ο Βαλεντίνο στο μεταξύ επέλεξε το Παρίσι ως ορμητήριό του. Εγκαταστάθηκε στην Place Vendome, και αυτό του φαινόταν λογικό: ήταν ο πιο Γάλλος από τους Ιταλούς σχεδιαστές, αυτός που είχε την πιο κοντινή εμπειρία στην ευαισθησία της γαλλικής υψηλής ραπτικής.

Η καριέρα του άνθιζε: έντυσε τη Λιζ Τέιλορ στον γάμο της και αρκετούς εστεμμένους (για παράδειγμα, τη Μαρί Σαντάλ) και καυχιέται ότι έξι ηθοποιοί έχουν κερδίσει Όσκαρ ντυμένες από αυτόν: η Τζούλια Ρόμπερτς (με μια vintage δημιουργία του 1992), η Τζέσικα Λανγκ, η Κέιτ Μπλάνσετ, η Σοφία Λόρεν, η Τζέσικα Τάντι...

Διασκέδαζε με τον Andy Warhol και τη Madonna, έκανε σκι στο Gstaad, εργαζόταν στο Palazzo Mignanelli στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα πανταχού παρόντα και αγαπημένα του σκυλάκια pugs, ένα σύμβολο τόσο δικό του όσο και το κόκκινο χρώμα. Στο απίστευτο κάστρο του, λίγο έξω από το Παρίσι, διοργάνωνε θρυλικά πάρτι. Είτε είναι προς τιμήν της Γκουίνεθ Πάλτροου είτε της Κιμ Καρντάσιαν, δεν είχε σημασία: ήταν πάντα τέλεια.

Η πώληση της αυτοκρατορίας

Ο Βαλεντίνο ενσάρκωνε το όνειρο σε όλα, από τον τρόπο που στρώνονταν τα τραπέζια του (δεν είναι τυχαίο ότι έγραψε ένα βιβλίο για το θέμα πριν από λίγα χρόνια) μέχρι τις επιδείξεις μόδας του, μετά τις οποίες εμφανιζόταν άψογα ντυμένος για να χαιρετήσει το κοινό με υψωμένο το χέρι.

Το 1998 - πριν από πολλούς άλλους - πούλησε το εμπορικό σήμα του για 300 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός και ο Giammetti διατήρησαν τους ρόλους τους, όπως και το 2002, όταν το εμπορικό σήμα εξαγοράστηκε από τον όμιλο Marzotto. Το 2006, έλαβε τη Λεγεώνα της Τιμής στο Παρίσι και, προς μεγάλη χαρά όλων, έκανε μια σύντομη εμφάνιση δίπλα στη Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Το 2007, ανακοίνωσε την αποχώρησή του: Ο Giammetti, φυσικά, ακολούθησε το παράδειγμά του. Για τον αποχαιρετισμό της, που συνέπεσε με την 45η επέτειο της μάρκας, επέλεξε την πατρίδα του, τη Ρώμη, με μια θεαματική τριήμερη εκδήλωση με τη συμμετοχή φίλων και σταρ. Με ένα πάρτι μπροστά στο Κολοσσαίο, μια ιστορική έκθεση στο Ara Pacis και μια επίδειξη υψηλής ραπτικής που, παραδόξως, δεν τελείωσε με ένα κόκκινο φόρεμα, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά με μια σειρά από υπέροχα ροζ φορέματα.

L’imperatore non c’è più. Valentino Garavani si è spento all’età di 93 anni a Roma, sua amatissima patria d’elezione dove aveva scelto di vivere e lavorare da sempre.



L'articolo completo di Serena Tibaldi su Repubblica#rep pic.twitter.com/ZGyNhiHrEd — Repubblica (@repubblica) January 19, 2026

Η πικρία

Το ευρύ κοινό θα ανακάλυπτε την πικρία των όσων είχαν συμβεί μόνο το 2009, με την κυκλοφορία του «Valentino - The Last Emperor», ενός ντοκιμαντέρ που ακολούθησε τον Βαλεντίνο και τον Giammetti τον τελευταίο χρόνο πριν από τη συνταξιοδότησή τους.

Η δημιουργία του ντοκιμαντέρ δεν ήταν εύκολη. Ο μόδιστρος συχνά απειλούσε να σταματήσει τα γυρίσματα, αλλά ο Tymauer δεν τα παράτησε, και είχε δίκιο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στη Βενετία: ο ίδιος ο Giammetti θυμάται πώς ανησυχούσαν και οι δύο ότι το κοινό θα τους χλεύαζε ή θα επέκρινε τη σχέση τους: τίποτα από αυτά δεν συνέβη.

Η παρατεταμένη επευφημία που χαιρέτισε την πρεμιέρα επαναλήφθηκε στην ώρα της σε όλο τον κόσμο, όπου η ταινία έγινε επιτυχία στο box office, επιτρέποντας στους δύο να πάρουν εκδίκηση από όσους τους είχαν υποτιμήσει, ζητώντας τους να αποχωρήσουν για να δώσουν τη θέση τους σε νεότερους δημιουργούς.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές πάντως ήταν το Ιούλιο του 2019, στο Παρίσι, στο τέλος της επίδειξης υψηλής ραπτικής του Pierpaolo Piccioli: Ο Βαλεντίνο και ο Giammetti ήταν, όπως συνήθως, στην πρώτη σειρά, καθισμένοι δίπλα στην Σελίν Ντιόν (δακρυσμένη στο τέλος της επίδειξης) και τη Ναόμι Κάμπελ. Ο Piccioli βγαίνει να χαιρετήσει το κοινό, περιτριγυρισμένος από τις μοδίστρες του ατελιέ του. Σχεδόν όλες εργάζονται για τον οίκο μόδας εδώ και δεκαετίες, μερικές από την εφηβεία τους. Είναι μια στιγμή ανατριχιαστική: μόλις εντοπίζουν τον Βαλεντίνο στο κοινό, όλοι τρέχουν να τον αγκαλιάσουν και να τον χαιρετήσουν: η χαρά που τον βλέπουν είναι απεριόριστη, ο μόδιστρος έχει δάκρυα στα μάτια του...

Η παγκόσμια μόδα είναι πλέον πιο φτωχή...