Ιταλία: Σάλος από ερωτηματολόγιο σε επιχείρηση – «Ποιους συναδέλφους θα θέλατε να απολύσετε»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία ένα ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε εργαζόμενους επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στην περιοχή του Βένετο. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους περίπου 60 υπαλλήλους της επιχείρησης να υποδείξουν ποιον συνάδελφό τους θα ήθελαν να απολυθεί.

Η εργοδοσία πρότεινε, μάλιστα, οι εργαζόμενοι να επιλέξουν ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται με μερική απασχόληση, τους νεοπροσληφθέντες ή όσους δεν έχουν παιδιά. Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, μόνο δέκα από τους συνολικά 60 εργαζόμενους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.

Τα συνδικάτα αντέδρασαν έντονα, τονίζοντας ότι πρόκειται για έλλειψη σεβασμού και για διάσπαση του κοινωνικού ιστού της επιχείρησης. Οι συνδικαλιστές ζήτησαν από τη διοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα ενώνουν και όχι θα διχάζουν τους εργαζομένους.

Η εργοδοσία, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι το ερωτηματολόγιο ήταν εσωτερική έρευνα για να κατανοηθεί το κλίμα στην επιχείρηση, ενώ επεσήμανε ότι παρά την κρίση στην αγορά, στόχος της είναι να αποφευχθούν οι απολύσεις.