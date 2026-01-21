Πρωτοφανείς εικόνες μέσα σε πόλεις της Ιταλίας: Τσουνάμι σαρώνουν τα πάντα - Βίντεο ντοκουμέντα

Ο κυκλώνας Χάρι, ένα εξαιρετικά επιθετικό σύστημα χαμηλής πίεσης, που πλήττει τη νότια Ιταλία με τεράστια κύματα και καταρρακτώδεις βροχές, έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, αναγκάζοντας τις Αρχές Πολιτικής Προστασίας να εκδώσουν κόκκινες προειδοποιήσεις στη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Καλαβρία.

Η καταιγίδα έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες εκκενώσεις, καθώς οι σφοδροί άνεμοι και οι αδιάκοπες βροχές διατηρούν την περιοχή σε υψηλό συναγερμό, με τη θάλασσα να κατακλύζει τις παράκτιες περιοχές.

Στη Μαζάρα ντελ Βάλο, μια επαρχία της Σικελίας, έχουν καταγραφεί εντυπωσιακά κύματα ύψους άνω των 8 μέτρων, ενώ στην Κατάνια η θάλασσα έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα. Στην περιοχή της Μεσσήνης, ο αντίκτυπος της κακοκαιρίας ήταν τόσο σφοδρός που ένα τμήμα της παραλιακής οδού στη Σάντα Τερέζα ντι Ρίβα κατέρρευσε εντελώς.

Βίντεο από τη Σικελία που έγιναν viral απεικονίζουν τεράστιες ποσότητες θαλασσινού νερού να πλημμυρίζουν τους δρόμους.



Ο κυκλώνας δεν πλήττει μόνο την ακτή από τη θάλασσα. Αναμένεται να πέσουν έως και 300 χιλιοστά βροχής σε μόλις δύο ημέρες, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων. Σε αυτό προστίθενται ριπές ανέμου που φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, αρκετά ισχυρές ώστε να ξεριζώσουν δέντρα.

Durante una diretta sul lungomare: il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, mentre mostravano in live i danni provocati dal ciclone Harry, sono stati improvvisamente travolti da un’onda. Le immagini raccontano in modo… pic.twitter.com/kKIKWzgRzW — La Sicilia (@lasiciliait) January 20, 2026

Κλείσιμο σχολείων και εκκενώσεις σε εξέλιξη στην Ιταλία

Με προτεραιότητα την ασφάλεια, έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα. Σχεδόν 190 άτομα έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Σικελία και τη Σαρδηνία λόγω του υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Εκατοντάδες πόλεις έχουν διατάξει το κλείσιμο σχολείων, πάρκων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι πυροσβέστες εργάζονται χωρίς διακοπή, όχι μόνο βοηθώντας τις οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αλλά και διασώζοντας άγρια και οικόσιτα ζώα που έχουν παγιδευτεί σε αγροτικές περιοχές που έχουν πληγεί από την άνοδο των υδάτων.