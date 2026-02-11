«Προσπαθούμε να αντέξουμε»: Βρέχει συνεχόμενα επί 40 ημέρες σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου

«Έχετε την αίσθηση ότι δεν έχει σταματήσει να βρέχει;», ρώτησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την πρόγνωση, βρέχει όντως κάθε μέρα.



Οι κάτοικοι του Ντέβον, της Κορνουάλης και του Γουόρσεστερσαϊρ αντιμετωπίζουν βροχές εδώ και 40 ημέρες – τον ίδιο αριθμό ημερών που έβρεχε στην ιστορία της κιβωτού του Νώε στη Βίβλο!



Οι συνεχείς βροχές έχουν προκαλέσει τρομερές δυσκολίες σε εκατοντάδες ανθρώπους των οποίων τα σπίτια και οι επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει και ταλαιπωρία σε πολλούς άλλους, από αγρότες και οικοδόμους έως αυτοκινητιστές, κολυμβητές στη θάλασσα και αθλητές.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να αντέξουμε», είπε στον Guardian ο James Winslade, κτηνοτρόφος και αγρότης στο Somerset Levels, όπου τα 500 βοοειδή του περιορίστηκαν σε έναν αχυρώνα που τώρα είναι ένα νησί. «Ήμασταν προετοιμασμένοι. Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τα βοοειδή, όπως σιτηρά και νερό. Αλλά με την υπερθέρμανση του πλανήτη, ως έθνος πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε υποδομές».

Προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι η Βόρεια Ιρλανδία γνώρισε τον πιο βροχερό Ιανουάριο των τελευταίων 149 ετών – και τον δεύτερο πιο βροχερό που έχει καταγραφεί ποτέ. Η κομητεία Down γνώρισε τον πιο βροχερό Ιανουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ, με το πιο υγρό σημείο να είναι τα βουνά Mourne, όπου έχουν καταγραφεί 790 mm βροχής μέχρι στιγμής φέτος.

Η Ουαλία έχει ήδη φτάσει το 39% του μέσου όρου βροχοπτώσεων για τον Φεβρουάριο και το 94% του μέσου όρου βροχοπτώσεων για το χειμώνα. Η πιο βροχερή περιοχή μέχρι στιγμής φέτος είναι το Nantyglo στις κοιλάδες της νότιας Ουαλίας, όπου έχουν πέσει 394 mm βροχής.

Περισσότερη βροχή προβλέπεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με περαιτέρω προειδοποιήσεις για βροχή σε ισχύ.



Υπάρχουν κίτρινες προειδοποιήσεις σε όλη τη νότια Αγγλία, τα Δυτικά Μίντλαντς και την ανατολική Ουαλία, έως τις 21:00 την Παρασκευή. Παράλληλα, προβλέπονται έως 20-30 χιλιοστά βροχής με 50 χιλιοστά σε υψηλότερα εδάφη.

Η Βόρεια Ιρλανδία έχει επίσης, προειδοποίηση σε ισχύ έως τις 23:59 την Παρασκευή. Εκεί αναμένονται 10-20 χιλιοστά βροχής στα περισσότερα μέρη, ενώ σε άλλα σημεία θα μπορούσαν να εκδηλωθούν βροχές μεγαλύτερου ύψους, ίσως έως και 80 χιλιοστά.



Οι ισχυροί άνεμοι θα επιδεινώσουν επίσης, τις δύσκολες συνθήκες οδήγησης.

