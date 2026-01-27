Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η νότια Ιταλία- Σπίτια αιωρούνται λόγω κατολίσθησης στη Σικελία

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε το σφοδρό πέρασμα του κυκλώνα Χάρι στη νότια Ιταλία με αποτέλεσμα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι περιοχές Σικελία, Καλαβρία και Σαρδηνία.

Η ισχυρή καταιγίδα έφερε ασταμάτητη βροχή και κύματα ύψους έως και 9 μέτρων καθώς κατέστρεψε δρόμους και παραθαλάσσια θέρετρα. Το κόστος των ζημιών εκτιμάται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Από την κακοκαιρία, τουλάχιστον 2000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους όταν προκλήθηκε κατολίσθηση με αποτέλεσμα να υποχωρήσει τμήμα του χωριού Νισκέμι στη Σικελία.

Ο δήμαρχος της πόλης Μασιμιλιάνο Κόντι δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι δραματική» καθώς ο λόφος συνεχίζει να υποχωρεί εγείροντας φόβους ότι θα μπορούσε να καταπιεί το ιστορικό κέντρο της πόλης. «Δεν θέλω κανείς να πάρει αυτό το γεγονός αψήφιστα», πρόσθεσε. «Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο ζημιές σε σπίτια».

Εικόνες και βίντεο δείχνουν σπίτια στα πρόθυρα του γκρεμού έτοιμα να πέσουν. Ο Σαλβατόρε Κοτσίνα, γενικός διευθυντής της αρχής πολιτικής προστασίας της Σικελίας, δήλωσε τη Δευτέρα το βράδυ: «Όλα τα σπίτια σε ακτίνα 50-70 μέτρων θα καταρρεύσουν».

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά την Τρίτη και ένας δρόμος που συνδέει το Νισκέμι με την παραθαλάσσια πόλη Τζέλα έχει κλείσει.

Το Νισκέμι έχει πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων. Πολλοί από αυτούς που εκκενώθηκαν έμεναν με συγγενείς, αν και εκατοντάδες έχουν περάσει τις τελευταίες δύο νύχτες στο τοπικό αθλητικό στάδιο.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Κόντι δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε φοβισμένοι». Σημείωσε μάλιστα ότι η κατολίσθηση είχε προχωρήσει κατά 10 μέτρα νωρίτερα το πρωί της Τρίτης. «Και από αεροφωτογραφίες, ήταν σοκαριστικό να βλέπουμε το Νισκέμι μας να καταρρέει», είπε. «Η κατάσταση είναι τρομακτική, ειδικά επειδή το τρίξιμο συνεχίζεται και η βροχή δεν βοηθά ούτε τις επιχειρήσεις ούτε τις τεχνικές έρευνες».

Μια σοβαρή ανησυχία είναι ότι η πόλη θα μπορούσε να αποκοπεί, πρόσθεσε ο Κόντι. «Παρακολουθούμε την κατάσταση ασταμάτητα, επειδή η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή» κατέληξε.

Οικονομική στήριξη στους πληγέντες

Η κυβέρνηση έχει διαθέσει αρχικά 100 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο. Ο υπουργός πολιτικής προστασίας, Νέλλο Μουσουμέτσι, δήλωσε: «Τις επόμενες ημέρες, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα νέο διυπουργικό μέτρο που θα επιτρέψει την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών».

Μόνο η Σικελία έχει υποστεί ζημιές ύψους περίπου 740 εκατομμυρίων ευρώ, αν και ο πρόεδρος του νησιού, Ρενάτο Σκιφάνι, προειδοποίησε ότι το τελικό ποσό θα μπορούσε να είναι διπλάσιο.