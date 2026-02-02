ΗΠΑ: Φονικό κύμα ψύχους στη Νέα Υόρκη - Τουλάχιστον 13 οι νεκροί από υποθερμία

Η Νέα Υόρκη μετρά τουλάχιστον 13 νεκρούς, στους οποίους η υποθερμία έπαιξε ρόλο, την 11η ημέρα ενός σφοδρού κύματος ψύχους, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως είπε, σήμερα το πρωί 16 Νεοϋορκέζοι έχασαν τη ζωή τους σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του ψύχους. Σε 13 περιπτώσεις η υποθερμία φαίνεται να ήταν καθοριστικός παράγοντας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις φαίνεται να πέθαναν από υπερβολική δόση.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι κανένας από τους νεκρούς δεν βρισκόταν άστεγος τη στιγμή του θανάτου, αν και κάποιοι είχαν επικοινωνήσει στο παρελθόν με τις υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας.

«Η πόλη βιώνει πιθανώς τη μακρύτερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν στην ιστορία της Νέας Υόρκης», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η δημοτική αρχή κινητοποίησε 20 οχήματα με προσωπικό υγείας και άνοιξε έκτακτα κέντρα θέρμανσης.

Μεταξύ 2005 και 2021, η Νέα Υόρκη κατέγραφε 9–27 θανάτους ετησίως συνδεόμενους με το κρύο.

Το 2021 ο αριθμός ανέβηκε σε 34 και το 2022 σε 54.

Ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης, Μαρκ Λεβίν, υπολόγισε ότι δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι ζουν χωρίς σταθερή κατοικία, κυρίως οικογένειες με παιδιά, εκ των οποίων σχεδόν 95% φιλοξενούνται σε δημοτικά καταφύγια.

Τον Αύγουστο του 2021, τα καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 ανθρώπους, τον μικρότερο αριθμό σε σχεδόν δέκα χρόνια. Αντίστοιχα, ο αριθμός κυμαινόταν από 22.955 έως 62.679 μεταξύ Ιανουαρίου 2000 και Ιανουαρίου 2020.

