Χιονοθύελλα σάρωσε τη Νέα Υόρκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας - «10 χρόνια είχαμε να δούμε κάτι τέτοιο»

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Νέα Υόρκη αλλά και συνολικά την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, με το χιόνι σε αρκετές περιοχές να ξεπερνά ακόμα και τα 30 εκατοστά.

Η αμερικανική μητρόπολη έχει δεχτεί μεγάλες ποσότητες χιονιού, κάτι που οδήγησε τις Αρχές στην απόφαση να απαγορεύσουν την κυκλοφορία μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Το χιόνι συνεχίζει να πέφτει με αμείωτη ένταση στη Νέα Υόρκη, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν πως το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε ότι το ύψος του χιονιού ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τόπους τα 50 εκατοστά, κάνοντας λόγο για συνθήκες που θα είναι «εξαιρετικά επικίνδυνες» το πρωί της Δευτέρας. «Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21.00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ότι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι και γέφυρες θα παραμείνουν κλειστοί, με εξαίρεση «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις». Όπως τόνισε, «η πόλη δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια».

Μεγαλουπόλεις των βορειοανατολικών πολιτειών, όπως η Φιλαδέλφεια, η Βοστώνη και η Ουάσιγκτον, βρίσκονται επίσης σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στη Βοστώνη αναμένονται 30 έως 60 εκατοστά χιονιού, ενώ σε ορισμένα σημεία της Ανατολικής Ακτής οι μετακινήσεις θα καταστούν «σχεδόν αδύνατες». Η υπηρεσία προειδοποιεί για πιθανές διακοπές ρεύματος, αλλά και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε πολιτείες όπως το Ντέλαγουερ και το Νιου Τζέρσεϊ.

Το ύψος του χιονιού εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 45 έως 60 εκατοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 70. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες και ηλεκτρικά ποδήλατα, λόγω των ακραίων φαινομένων και των ισχυρών ανέμων.

