ΗΠΑ: Χαοτική κατάσταση στη Νέα Υόρκη λόγω της «ιστορικής χιονοθύελλας» - Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις

Περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, είναι αντιμέτωποι σήμερα με μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας, η οποία έχει παραλύσει τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στην πόλη Φρίχολντ, στο Νιου Τζέρσεϊ που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν, το χιόνι έφτανε τουλάχιστον τα 60 εκατοστά. Στο Σέντραλ Παρκ το ύψος του χιονιού είχε φτάσει τα 40 εκατοστά, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021. Η χιονόπτωση αναμένεται ότι θα ενταθεί μέχρι το απόγευμα, τοπική ώρα.

Οι κυβερνήτες επτά Πολιτειών (Κονέτικατ, Ντέλαγουερ, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια και Ρόουντ Άιλαντ) έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσαν την κυκλοφορία για όλα τα οχήματα.

Τα σχολεία, οι δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και πολλά καταστήματα, δεν άνοιξαν τις πύλες τους σήμερα στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη. Η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν ήταν επίσης κλειστή.

Περίπου 660.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, εκ των οποίων 265.000 στη Μασαχουσέτη και 130.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις

Περισσότερες από 5.800 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι τις 11.00 το πρωί, τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας.

Ανεστάλησαν επίσης πολλά δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου, κυρίως στο Νιου Τζέρσεϊ.

Θάφτηκε στο χιόνι η Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, οι ουρανοξύστες της Γουόλ Στριτ μόλις που διακρίνονταν από το γειτονικό διαμέρισμα του Μπρούκλιν. Όμως η χιονοθύελλα δεν εμπόδισε τους Νεοϋορκέζους να πάνε στη δουλειά τους, αν και ήταν σαφώς λιγότεροι και τα δρομολόγια του μετρό καθυστερούσαν.

«Νόμιζα ότι θα ήμουν μόνη μου» είπε, αιφνιδιασμένη, η Εβαντζελίν Πλακάς, γύρω στις 9 το πρωί στον σταθμό της Τάιμς Σκουέρ. Επέστρεφε στο σπίτι της αφού εργαζόταν όλη τη νύχτα ως προσωπικό ασφαλείας και βρήκε τη θύελλα «πανέμορφη, με απίστευτα χρώματα».

Στο ίδιο βαγόνι, ο 25χρονος Κρις είχε τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι του, όμως προτίμησε να πάει στο γραφείο. «Το περίμενα, μόνο που έχει λιγότερους συρμούς στο μετρό», σχολίασε.

Άλλοι επέλεξαν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη και να επιστρέψουν στο σπίτι τους για τηλεργασία. «Έκανε κρύο, υγρασία, είχε πολύ αέρα. Αλλα ήταν όμορφα», είπε ο 45χρονος Κρις Κρόουελ.

Στο Γουίλντγουντ, στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, ο Βίνσεντ Γκριρ, ήταν, αντιθέτως, «μπουχτισμένος». «Δεν θέλω να ξαναδώ χιόνι. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, πάγωσα!» είπε, καθαρίζοντας με το φτυάρι το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε ότι η θύελλα αυτή θα είναι η χειρότερη που έχει βιώσει η πόλη την τελευταία δεκαετία. Απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια του.

«Ιστορικών διαστάσεων» αναμένεται ότι θα είναι η κακοκαιρία και στη Βοστόνη, σύμφωνα με τη δήμαρχο Μισέλ Γου.

Από χθες, στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας με θέρμανση, για όσους έχουν ανάγκη.