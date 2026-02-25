«Επίθεση» με... χιονοπόλεμο δέχτηκαν αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη: «Ημέρες Μαμντάνι» λένε αντίπαλοί του

Έρευνα για «επίθεση» που δέχτηκαν αστυνομικοί με... χιονόμπαλες πραγματοποιούν οι Αρχές της Νέας Υόρκης, μετά από περιστατικό με «μαζικό» χιονοπόλεμο στο Μανχάταν, εν μέσω της ιστορικής χιονοθύελλας που σαρώνει τις βορειοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ.

Το συμβάν στο Washington Square Park του Μανχάταν, καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο και έκανε το γύρο των social media. Σε αυτό φαίνονται πολίτες να πετούν «βομβαρδίζουν» με χιονόμπαλες αστυνομικούς που κάνουν περιπολία στο πάρκο.

Μάλιστα οι αστυνομικοί, εμφανώς εκνευρισμένοι, έσπρωξαν τουλάχιστον δύο άτομα στο έδαφος, καθώς οι χιονόμπαλες έπεφταν καταιγιστικά πάνω τους. Ένα άτομο φαίνεται να τρέχει πίσω από έναν αστυνομικό και να του ρίχνει χιόνι στο κεφάλι, ενώ στο τέλος του βίντεο ένας αστυνομικός φαίνεται να τρίβει το μάτι του.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν και άλλα βίντεο που δείχνουν πολίτες να έχουν βάλει στο στόχαστρο αστυνομικούς, πετώντας τους χιονόμπαλες.

🚨❄️ NEW YORK TENSIONS BOIL OVER



Footage circulating shows people throwing snowballs at on-duty NYPD officers.



No matter where you stand politically, targeting officers while they’re working only escalates things.



Disagree with policy? Protest.

Want reform? Organize.

But once… pic.twitter.com/eXASdv1TGl — Dan Brisbois (@Dan_Brisbois) February 24, 2026

«Σήμερα χιονόμπαλες, αύριο θα είναι πέτρες»

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Υόρκης, τα μέλη του Σώματος που δέχτηκαν την χιονο-επίθεση χρειάστηκε να μεταφερθούν σε κοντινό νοσοκομείο. «Επαίσχυντη» και «εγκληματική» χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των πολιτών η Τζέσικα Τις, η αστυνομική επίτροπος της πόλης, ενώ σημείωσε ότι το τμήμα της πόλης διεξάγει έρευνα.

«Σήμερα είναι χιονόμπαλες, αύριο θα είναι πέτρες, μπουκάλια ή χειρότερα», τονίζει σε μήνυμά της στα social media η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την Boston Herald, πολλά πολιτικά πρόσωπα έσπευσαν να καταδικάσουν το περιστατικό, ενώ αντίπαλοι του νέου και αριστερόστροφου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έκαναν λόγο για απόδειξη ότι, επί δικής του θητείας, ο σεβασμός για την επιβολή του νόμου έχει μειωθεί.

«Οι αστυνομικοί, όπως όλοι οι εργαζόμενοι της πόλης, βρέθηκαν έξω σε μια ιστορική χιονοθύελλα, διατηρώντας τους Νεοϋορκέζους ασφαλείς και τα αυτοκίνητα σε κίνηση. Να τους φέρεστε με σεβασμό. Αν κάποιος πρέπει να δεχτεί χιονόμπαλα, είμαι εγώ», έγραψε ο Μαμντάνι, σε ανάρτησή του στο X.

Σε συνέντευξη Τύπου αργότερα την ίδια ημέρα, ο Μαμντάνι ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι κάποιος θα έπρεπε να διωχτεί ποινικά για τις χιονόμπαλες. «Από τα βίντεο που έχω δει, μοιάζει με χιονοπόλεμο», απάντησε.