Δεύτερο τετ α τετ Τραμπ - Μαμντάνι: «Παραγωγική συνάντηση» - Ζήτησε παρεμβάσεις για τη στέγαση

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο χθες, Πέμπτη, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν θέματα όπως η στέγαση και οι συλλήψεις φοιτητών από τις υπηρεσίες μετανάστευσης.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών μετά την εκλογή του Μαμντάνι πέρυσι.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανήρτησε στο Χ μια φωτογραφία του με τον Τραμπ, επισημαίνοντας: «είχα μια παραγωγική συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα το απόγευμα. Ανυπομονώ να χτίσουμε περισσότερες κατοικίες στην πόλη της Νέας Υόρκης».

Παράλληλα ο Μαμντάνι εξέφρασε στον Τραμπ την ανησυχία του για τη σύλληψη χθες της φοιτήτριας του πανεπιστημίου Κολούμπια Ελμία Αγκάγεβα, με καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE). Αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι «θα αφεθεί ελεύθερη αμέσως».

Η φοιτήτρια συνελήφθη χθες το πρωί από πέντε πράκτορες της ICE που εισήλθαν σε κοιτώνα του πανεπιστημίου αυτού της Νέας Υόρκης χωρίς να διαθέτουν ένταλμα, κατήγγειλε η Κλερ Σίπμαν, προσωρινή πρύτανης του Κολούμπια.

Τα μέλη της ICE εισήλθαν «δηλώνοντας ότι είναι αστυνομικοί που αναζητούν ένα παιδί που αγνοείται», εξήγησε σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ. «Οι πράκτορες πήραν τη φοιτήτριά μας. Ήταν μια τρομακτική κατάσταση (…) εντελώς απαράδεκτη για τους φοιτητές και το προσωπικό μας», τόνισε η Σίπμαν.

Η Ελμίνα Αγκάγεβα επιβεβαίωσε στο Instagram ότι αφέθηκε ελεύθερη. «Μόλις βγήκα (…) είμαι ασφαλής».

ICE και Γάζα

Ο Μαμντάνι έχει επικρίνει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, κυρίως την ανάπτυξη της ICE σε αμερικανικές πόλεις και τις προσπάθειες του Ρεπουμπλικάνου να απελάσει μετανάστες. Παράλληλα ο Δημοκρατικός δήμαρχος έχει εκφράσει τη διαφωνία του για τη στάση του Αμερικανού προέδρου αναφορικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Το γραφείο του Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στον Λευκό Οίκο έναν κατάλογο με τέσσερις φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές που δίνουν δικαστική μάχη για να αποφύγουν την απέλαση και ζήτησε να μπουν οι υποθέσεις τους στο αρχείο.

Οι φοιτητές αυτοί είναι ο Μαχμούντ Χαλίλ, η Γιουνσέο Τσανγκ, ο Μόχσεν Μαχντάουι και η Λέγκα Κόρντια. Η Κόρντια, που πρόσφατα νοσηλεύθηκε αφού εμφάνισε σπασμούς ενόσω βρισκόταν υπό κράτηση από την ICE και έχει χάσει δεκάδες μέλη της οικογένειάς της στη Γάζα, παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι άλλοι τρεις έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές αντισημίτες.

Στέγαση

Αν και ο Τραμπ και ο Μαμντάνι έχουν επικρίνει στο παρελθόν τις πολιτικές ο ένας του άλλου και έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις, η προηγούμενη συνάντησή τους τον Νοέμβριο ήταν αναπάντεχα φιλική.

Και σε εκείνη τη συνάντηση αναφέρθηκαν στην πρόθεσή τους να μειώσουν τις τιμές των ακινήτων.

Εξάλλου η πιο οικονομικά προσιτή στέγη είναι μία από τις δεσμεύσεις που έχει κάνει ο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς οι τιμές των ακινήτων στις ΗΠΑ παραμένουν πολύ υψηλότερες απ’ ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Οι υποσχέσεις του Μαμντάνι να μειώσει το κόστος διαβίωσης και στέγασης συνέβαλαν στη νίκη του.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι ζήτησε από τον Τραμπ περισσότερους ομοσπονδιακούς πόρους για να υποστηριχθεί η κατασκευή προσιτών οικονομικά κατοικιών στο Κουίνς, μια από τις πέντε συνοικίες της πόλης.